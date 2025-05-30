Украина получит от Японии почти 3 млрд долл., - Шмыгаль

Заседание Кабмина. Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о новой помощи от Японии. В ее рамках Украина получит почти 3 миллиарда долларов.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram в пятницу, 30 мая.

Реклама

Читайте также:

Помощь от Японии

"Украина получит почти 3 миллиарда долларов от Японии в рамках механизма ERA", — говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, сегодня приняли решение, которое необходимо для привлечения этих средств. Они будут обеспечены доходами от российских замороженных активов.

"Ресурс направим на финансирование наших приоритетных бюджетных расходов", — уточнил премьер.

Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, 29 мая Украина и МВФ достигли договоренности о восьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования на полмиллиарда долларов.

Также Шмыгаль сделал заявление о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.