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Шмыгаль анонсировал новую помощь от Японии на 3 млрд долл.

30 мая 2025 14:34
Евгения Брюховецкая - редактор
Украина получит от Японии почти 3 млрд долл., - Шмыгаль
Заседание Кабмина. Фото: Кабмин
Евгения Брюховецкая - редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о новой помощи от Японии. В ее рамках Украина получит почти 3 миллиарда долларов.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram в пятницу, 30 мая.

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"Украина получит почти 3 миллиарда долларов от Японии в рамках механизма ERA", — говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, сегодня приняли решение, которое необходимо для привлечения этих средств. Они будут обеспечены доходами от российских замороженных активов.

"Ресурс направим на финансирование наших приоритетных бюджетных расходов", — уточнил премьер.

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Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, 29 мая Украина и МВФ достигли договоренности о восьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования на полмиллиарда долларов.

Также Шмыгаль сделал заявление о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Денис Шмыгаль Кабинет министров финансовая помощь Япония война в Украине
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