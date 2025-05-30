Украина получит от Японии почти 3 млрд долл., - Шмыгаль

Шмыгаль анонсировал новую помощь от Японии на 3 млрд долл.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о новой помощи от Японии. В ее рамках Украина получит почти 3 миллиарда долларов.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram в пятницу, 30 мая.
Помощь от Японии
"Украина получит почти 3 миллиарда долларов от Японии в рамках механизма ERA", — говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, сегодня приняли решение, которое необходимо для привлечения этих средств. Они будут обеспечены доходами от российских замороженных активов.
"Ресурс направим на финансирование наших приоритетных бюджетных расходов", — уточнил премьер.
Напомним, 29 мая Украина и МВФ достигли договоренности о восьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования на полмиллиарда долларов.
Также Шмыгаль сделал заявление о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
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