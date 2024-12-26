Ухилення від мобілізації — на кордоні виявили три фальшиві пари

Затримання фальшивої "сімейної пари". Фото: ДПСУ

Українські прикордонники на кордоні з Польщею затримали три фальшиві пари. Таким чином ухилянти намагаються втекти за кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі у четвер, 26 грудня.

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У ДПСУ розповіли, що в пунктах пропуску "Грушів" та "Краківець" за останні дні прикордонники виявили три несправжні "сімейні пари".

Так, у "Грушеві" затримали дві пари:

43-річний чоловік і 53-річна жінка стверджували, що їдуть до друга у Варшаву;

"молодята" з Черкас прямували до Польщі, але чоловік не знав нічого про свою "дружину".

Водночас у "Краківці" виявили ще одну "сім’ю" — 47-річного чоловіка та 63-річну жінку, які нібито їхали до Великобританії в гості.

За даними прикордонників, справжні мотиви одруження "пар" з’ясовуватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, нещодавно слідчі ДБР заявили, що викрили незаконну схему переправляння за кордон громадян України, в якій був залучений посадовець ДПСУ.

Також ми писали, що кількість порушників кордону меншає. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, липень став місяцем з найбільшим числом затриманих порушників, однак у наступні місяці їх кількість значно знизилася.