Уклонение от мобилизации — на границе обнаружили три фальшивые пары

Задержание фальшивой "семейной пары". Фото: ГПСУ

Украинские пограничники на границе с Польшей задержали три фальшивых пары. Таким образом уклонисты пытаются бежать за границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 26 декабря.

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В ГПСУ рассказали, что в пунктах пропуска "Грушев" и "Краковец" за последние дни пограничники обнаружили три ложных "семейных пары".

Так, в "Грушеве" задержали две пары:

43-летний мужчина и 53-летняя женщина утверждали, что едут к другу в Варшаву;

"молодожены" из Черкасс направлялись в Польшу, но мужчина не знал ничего о своей "жене".

В то же время в "Краковце" обнаружили еще одну "семью" — 47-летнего мужчину и 63-летнюю женщину, которые якобы ехали в Великобританию в гости.

По данным пограничников, настоящие мотивы бракосочетания "пар" будут выяснять правоохранительные органы.

Напомним, недавно следователи ГБР заявили, что разоблачили незаконную схему переправки за границу граждан Украины, в которой было привлечено должностное лицо ГПСУ.

Также мы писали, что количество нарушителей границы уменьшается. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, июль стал месяцем с наибольшим числом задержанных нарушителей, однако в последующие месяцы их количество значительно снизилось.