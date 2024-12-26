Уклонение от мобилизации — на границе обнаружили три фальшивые пары

Брачные хитрости — на границе задержали три ненастоящие "пары"
Украинские пограничники на границе с Польшей задержали три фальшивых пары. Таким образом уклонисты пытаются бежать за границу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 26 декабря.
"Брачные хитрости" на границе
В ГПСУ рассказали, что в пунктах пропуска "Грушев" и "Краковец" за последние дни пограничники обнаружили три ложных "семейных пары".
Так, в "Грушеве" задержали две пары:
- 43-летний мужчина и 53-летняя женщина утверждали, что едут к другу в Варшаву;
- "молодожены" из Черкасс направлялись в Польшу, но мужчина не знал ничего о своей "жене".
В то же время в "Краковце" обнаружили еще одну "семью" — 47-летнего мужчину и 63-летнюю женщину, которые якобы ехали в Великобританию в гости.
По данным пограничников, настоящие мотивы бракосочетания "пар" будут выяснять правоохранительные органы.
Напомним, недавно следователи ГБР заявили, что разоблачили незаконную схему переправки за границу граждан Украины, в которой было привлечено должностное лицо ГПСУ.
Также мы писали, что количество нарушителей границы уменьшается. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, июль стал месяцем с наибольшим числом задержанных нарушителей, однако в последующие месяцы их количество значительно снизилось.
Читайте Новини.LIVE!