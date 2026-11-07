Працівник "Автостради". Фото: facebook.com/shkil.maksym

У жовтні компанія "Автострада" отримала від Агентства відновлення завдання розпочати роботи із захисту об'єктів "Київводоканалу". Однак уже 4 листопада підряднику усно передали вказівку зупинити реалізацію проєктів. Засновник компанії Максим Шкіль стверджує, що наступного дня голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іван Федоров особисто підтвердив це рішення, пояснивши його "напруженням" у відносинах із "Автострадою".

Про це Шкіль повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Чому "Автострада" розпочала роботи без договорів

За словами Максима Шкіля, у жовтні 2026 року компанія отримала від голови Агентства відновлення Івана Федорова термінове завдання розпочати роботи із захисту об'єктів "Київводоканалу".

"Розуміючи гостроту проблеми, ми взяли на себе всі юридичні ризики, приступивши до виконання робіт негайно — без договорів та без підтвердженого фінансування на реалізацію об'єктів", — написав Шкіль.

Він зазначив, що до роботи залучили профільних спеціалістів проєктного інституту "Автостради", розпочали геологічні та геодезичні вишукування, а також терміново мобілізували виробничі підрозділи.

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За твердженням Шкіля, 4 листопада компанія отримала від замовника усну вказівку першої заступниці голови Агентства відновлення Інни Внукової зупинити реалізацію проєктів.

Наступного дня керівництво "Автостради" зустрілося з Іваном Федоровим, щоб уточнити, чи має компанія продовжувати роботи із захисту водопостачання столиці.

"На запитання отримано відповідь: "ні" з причини того, що "у відносинах з компанією "Автострада" є напруження"", — повідомив засновник компанії.

За його словами, наприкінці дня 5 листопада "Автострада" зупинила реалізацію проєктів і зняла працівників з об'єктів.

"З кінця дня 05 листопада реалізацію проєктів "Автострада" зупинила, зняла людей з об'єктів та сконцентрувалась на виконанні тих проєктів, по яким замовниками не схвалюються хаотичні рішення", — написав Шкіль.

Шкіль заявив про можливу передачу робіт іншим компаніям

Засновник "Автостради" припустив, що Іван Федоров може планувати передати реалізацію проєктів іншим підрядникам. Він звернув увагу на компанії, які, за його словами, до призначення Федорова головою Запорізької обласної військової адміністрації не мали значних обсягів робіт, працівників, техніки, досвіду та обладнання.

"Не буду здивований, якщо Іван Федоров має плани реалізації цих об'єктів компаніями, які до його призначення очільником ОВА Запорізької області не мали обсягів, працівників, техніки, досвіду та обладнання, а з моменту його призначення отримали понад 10 млрд контрактів. Окрім цього, з моменту призначення Івана Федорова, ці компанії отримали понад 2 млрд грн контрактів в системі Агентства відновлення", — заявив Шкіль.

Він також розкритикував дії керівництва Агентства відновлення та заявив, що вони не відповідають дорученням президента України Володимира Зеленського щодо захисту критичної інфраструктури.

"Автострада" заперечила відмову від участі в проєкті

Окремо компанія оприлюднила уточнення, у якому заперечила інформацію Івана Федорова про нібито відмову "Автостради" від участі в проєкті захисту водопостачання Києва.

"Оприлюднена Іваном Федоровим інформація щодо відмови "Автостради" від участі в проєкті захисту водопостачання міста Києва є брехнею. Більше того письмове підтвердження про готовність компанії реалізувати проект було направлено замовнику на офіційну електронну пошту 23 жовтня", —підсумував Шкіль.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 4 жовтня засновник Autostrada Максим Шкіль заявив про продовження робіт на всіх об'єктах компанії попри складну ситуацію з державними фінансами. За його словами, підприємство працює відповідно до затверджених графіків і розраховує, що держава виконає фінансові зобов'язання за вже реалізовані роботи після надходження чергових траншів міжнародної допомоги.

Також Новини.LIVE писали, що 17 вересня Autostrada була змушена зупинити роботи на всіх об'єктах після припинення фінансування капітальних видатків державою. Максим Шкіль заявив, що рішення ухвалили без попереджень та обговорення. За його словами, затримки з оплатою виконаних робіт впливали на розрахунки з постачальниками, виплату зарплат і обслуговування кредитів.