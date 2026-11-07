Сотрудник "Автострады". Фото: facebook.com/shkil.maksym

В октябре компания "Автострада" получила от Агентства восстановления задание приступить к работам по защите объектов "Киевводоканала". Однако уже 4 ноября подрядчику устно было дано указание приостановить реализацию проектов. Основатель компании Максим Шкиль утверждает, что на следующий день глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Иван Федоров лично подтвердил это решение, объяснив его "напряженностью" в отношениях с "Автострадой".

Об этом Шкиль сообщил в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Почему "Автострада" приступила к работам без договоров

По словам Максима Шкиля, в октябре 2026 года компания получила от главы Агентства восстановления Ивана Федорова срочное поручение приступить к работам по защите объектов "Киевводоканала".

"Понимая остроту проблемы, мы взяли на себя все юридические риски, приступив к выполнению работ немедленно — без договоров и без подтвержденного финансирования на реализацию объектов", — написал Шкиль.

Он отметил, что к работе привлекли профильных специалистов проектного института "Автострады", начали геологические и геодезические изыскания, а также срочно мобилизовали производственные подразделения.

Читайте также:

Кто приказал остановить работы на объектах "Киевводоканала"

По утверждению Шкиля, 4 ноября компания получила от заказчика устное указание первого заместителя председателя Агентства восстановления Инны Внуковой остановить реализацию проектов.

На следующий день руководство "Автострады" встретилось с Иваном Федоровым, чтобы уточнить, должна ли компания продолжать работы по защите водоснабжения столицы.

"На вопрос был получен ответ: "нет" по причине того, что "в отношениях с компанией "Автострада" существует напряженность"", — сообщил основатель компании.

По его словам, в конце дня 5 ноября "Автострада" приостановила реализацию проектов и отозвала сотрудников с объектов.

"С конца дня 5 ноября "Автострада" приостановила реализацию проектов, отозвала людей с объектов и сосредоточилась на выполнении тех проектов, по которым заказчики не одобряют хаотичные решения", — написал Шкиль.

Шкиль заявил о возможной передаче работ другим компаниям

Основатель "Автострады" предположил, что Иван Федоров может планировать передать реализацию проектов другим подрядчикам. Он обратил внимание на компании, которые, по его словам, до назначения Федорова главой Запорожской областной военной администрации не имели значительных объемов работ, сотрудников, техники, опыта и оборудования.

"Не удивлюсь, если Иван Федоров планирует реализацию этих объектов силами компаний, которые до его назначения главой ОВА Запорожской области не имели ни объемов работ, ни сотрудников, ни техники, ни опыта, ни оборудования, а с момента его назначения получили контракты на сумму более 10 млрд. Кроме того, с момента назначения Ивана Федорова эти компании получили более 2 млрд грн контрактов в системе Агентства восстановления", — заявил Шкиль.

Он также раскритиковал действия руководства Агентства восстановления и заявил, что они не соответствуют поручениям президента Украины Владимира Зеленского относительно защиты критической инфраструктуры.

"Автострада" опровергла отказ от участия в проекте

Отдельно компания опубликовала разъяснение, в котором опровергла информацию Ивана Федорова о якобы отказе «Автострады» от участия в проекте защиты водоснабжения Киева.

"Опубликованная Иваном Федоровым информация об отказе "Автострады" от участия в проекте защиты водоснабжения города Киева является ложью. Более того, письменное подтверждение готовности компании реализовать проект было направлено заказчику на официальную электронную почту 23 октября", — подытожил Шкиль.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 4 октября основатель "Автострады" Максим Шкиль заявил о продолжении работ на всех объектах компании, несмотря на сложную ситуацию с государственными финансами. По его словам, предприятие работает в соответствии с утвержденными графиками и рассчитывает, что государство выполнит финансовые обязательства по уже выполненным работам после поступления очередных траншей международной помощи.

Также Новини.LIVE писали, что 17 сентября "Autostrada" была вынуждена приостановить работы на всех объектах после прекращения государственного финансирования капитальных расходов. Максим Шкиль заявил, что решение было принято без предупреждений и обсуждения. По его словам, задержки с оплатой выполненных работ сказывались на расчетах с поставщиками, выплате зарплат и обслуживании кредитов.