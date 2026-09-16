Ситуація в енергосистемі 16 вересня: чи будуть відключення світла

Бригада енергетиків лагодить високовольтну ЛЕП. Фото: Укренерго

У середу, 16 вересня, день пройде без застосування графіків обмежень електропостачання, лише у деяких областях відсутнє світло через атаки РФ. Водночас фахівці звертаються до громадян із проханням раціонально розподіляти навантаження на загальну мережу. За можливості, найбільш енергоємні прилади рекомендують вмикати в проміжок часу з 11:00 до 15:00.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України, передає Новини.LIVE.

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В Україні частина споживачів без електроенергії через російські атаки

Через ворожі обстріли станом на ранок знеструмлено частину абонентів одразу в шести регіонах: Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях.

Ремонтні бригади вже проводять необхідні відновлювальні роботи на пошкоджених ділянках. В Міненерго попередили, що швидкість ремонту напряму залежить від поточної безпекової ситуації у кожному конкретному населеному пункті. Споживачам радять стежити за будь-якими оперативними змінами у постачанні електрики виключно на офіційних ресурсах своїх місцевих операторів систем розподілу.

Новини.LIVE інформували, що заява Трампа про енергетичне перемир'я не має реального підтвердження. Ані Україна, ані Росія не погоджували таке рішення.

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Водночас Україна готова припинити взаємні удари по енергетиці, а партнери вже запропонували перші варіанти такої угоди, як повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

Раніше заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський заявляв, що блекаутів по 12–16 годин узимку в Україні цього сезону можна не очікувати. Він переконаний, що газу та генерації вистачає, але головною проблемою наразі залишаються розбиті мережі передачі струму.

Кремль і далі намагається вивести з ладу українську енергосистему, щоб зупинити заводи й зламати опір людей у морози. У відповідь Україна б'є по російських НПЗ, під приціл уже потрапило до 40% нафтопереробки РФ, що спричинило брак пального в російських регіонах.