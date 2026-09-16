Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиВідкриттяСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Шість областей без світла через обстріли: графіки поки не вводять

Шість областей без світла через обстріли: графіки поки не вводять

Ua ru
16 вересня 2026 11:28
Ситуація в енергосистемі 16 вересня: чи будуть відключення світла
Бригада енергетиків лагодить високовольтну ЛЕП. Фото: Укренерго

У середу, 16 вересня, день пройде без застосування графіків обмежень електропостачання, лише у деяких областях відсутнє світло через атаки РФ. Водночас фахівці звертаються до громадян із проханням раціонально розподіляти навантаження на загальну мережу. За можливості, найбільш енергоємні прилади рекомендують вмикати в проміжок часу з 11:00 до 15:00.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України, передає Новини.LIVE.

Реклама

В Україні частина споживачів без електроенергії через російські атаки

Через ворожі обстріли станом на ранок знеструмлено частину абонентів одразу в шести регіонах: Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях.

Ремонтні бригади вже проводять необхідні відновлювальні роботи на пошкоджених ділянках. В Міненерго попередили, що швидкість ремонту напряму залежить від поточної безпекової ситуації у кожному конкретному населеному пункті. Споживачам радять стежити за будь-якими оперативними змінами у постачанні електрики виключно на офіційних ресурсах своїх місцевих операторів систем розподілу.

Новини.LIVE інформували, що заява Трампа про енергетичне перемир'я не має реального підтвердження. Ані Україна, ані Росія не погоджували таке рішення.

Читайте також:

Водночас Україна готова припинити взаємні удари по енергетиці, а партнери вже запропонували перші варіанти такої угоди, як повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

Раніше заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський заявляв, що блекаутів по 12–16 годин узимку в Україні цього сезону можна не очікувати. Він переконаний, що газу та генерації вистачає, але головною проблемою наразі залишаються розбиті мережі передачі струму.

Кремль і далі намагається вивести з ладу українську енергосистему, щоб зупинити заводи й зламати опір людей у морози. У відповідь Україна б'є по російських НПЗ,  під приціл уже потрапило до 40% нафтопереробки РФ, що спричинило брак пального в російських регіонах.

Міненерго електроенергія обстріли війна в Україні енергетики
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації