Ситуация в энергосистеме 16 сентября: будут ли отключения света

Бригада энергетиков ремонтирует высоковольтную ЛЭП. Фото: Укрэнерго

В среду, 16 сентября, день пройдет без введения графиков ограничений электроснабжения, лишь в некоторых областях отсутствует свет из-за атак РФ. В то же время специалисты обращаются к гражданам с просьбой рационально распределять нагрузку на общую сеть. По возможности, наиболее энергоемкие приборы рекомендуется включать в промежуток времени с 11:00 до 15:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

В Украине часть потребителей осталась без электроэнергии из-за российских атак

Из-за вражеских обстрелов по состоянию на утро обесточена часть абонентов сразу в шести регионах: Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях .

Ремонтные бригады уже проводят необходимые восстановительные работы на поврежденных участках. В Минэнерго предупредили, что скорость ремонта напрямую зависит от текущей ситуации с безопасностью в каждом конкретном населенном пункте. Потребителям рекомендуют следить за любыми оперативными изменениями в поставках электроэнергии исключительно на официальных ресурсах своих местных операторов систем распределения.

Новини.LIVE сообщали, что заявление Трампа об энергетическом перемирии не имеет реального подтверждения. Ни Украина, ни Россия не согласовывали такое решение.

Читайте также:

В то же время Украина готова прекратить взаимные удары по энергетике, а партнеры уже предложили первые варианты такого соглашения, как сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Ранее заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявлял, что блэкаутов по 12–16 часов зимой в Украине в этом сезоне ожидать не стоит. Он убежден, что газа и электрогенерации хватает, но главной проблемой пока остаются поврежденные сети передачи электроэнергии.

Кремль продолжает пытаться вывести из строя украинскую энергосистему, чтобы остановить заводы и сломить сопротивление людей в морозы. В ответ Украина наносит удары по российским НПЗ, под прицел уже попало до 40 % нефтепереработки РФ, что привело к нехватке топлива в российских регионах.