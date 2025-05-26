Пентагон заборонив журналістам вільно пересуватись будівлею, чого не було навіть після теракту 11 вересня 2001 року

Будівля Пентагону в США. Фото: Вікімедіа

Міністр оборони США Піт Гегсет видав накази, які вимагають від журналістів мати офіційний супровід у більшій частині будівлі Пентагону. Це чергове обмеження адміністрації Трампа, запроваджене для преси.

Подробиці заборони повідомляє Reuters.

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Своїми наказами Піт Гегсет заборонив акредитованим журналістам в'їзд до більшості штаб-квартир Міністерства оборони, якщо вони не мають офіційного дозволу та супроводу.

"Міністерство зобов’язане захищати та конфіденційну інформацію, несанкціоноване розголошення якої може поставити під загрозу життя військовослужбовців США", — йдеться у поясненні Гегсета.

Асоціація преси Пентагону, що представляє інтереси ЗМІ, заявила, що нові правила виглядають як "прямий напад на свободу преси".

"Це рішення нібито ґрунтується на занепокоєнні щодо оперативної безпеки. Але прескорпус Пентагону мав доступ до незахищених, несекретних приміщень у Пентагоні протягом десятиліть, як за часів республіканських, так і демократичних адміністрацій, зокрема після терактів 11 вересня 2001 року, без жодних занепокоєнь з боку керівництва Міністерства оборони щодо оперативної безпеки", — йдеться у заяві.

Reuters нагадує, що з приходом адміністрації Трампа за новими правилами вимагалось, щоб традиційні медіаорганізації, включаючи New York Times, Washington Post, CNN та NBC News, звільнили свої офісні приміщення в Пентагоні за новою системою ротації, яка залучила дружні до адміністрації Трампа видання.

Раніше повідомлялось, що Трампа розлютило питання журналіста про літак, який йому подарувала королівська родина Катару. Президент США облаяв та виставив журналіста.

Також повідомлялось, що Трамп нарешті відреагував на масові атаки російських окупантів на Україну останніми днями. Також він висловився щодо можливого посилення санкцій проти Росії.