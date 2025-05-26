Пентагон запретил журналистам свободно передвигаться по зданию, чего не было даже после теракта 11 сентября 2001 года

Здание Пентагона в США. Фото: Викимедиа

Министр обороны США Пит Хегсет издал приказы, которые требуют от журналистов иметь официальное сопровождение в большей части здания Пентагона. Это очередное ограничение администрации Трампа, введенное для прессы.

Подробности запрета сообщает Reuters.

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Своими приказами Пит Хегсет запретил аккредитованным журналистам въезд в большинство штаб-квартир Министерства обороны, если они не имеют официального разрешения и сопровождения.

"Министерство обязано защищать и конфиденциальную информацию, несанкционированное разглашение которой может поставить под угрозу жизнь военнослужащих США", — говорится в объяснении Хегсета.

Ассоциация прессы Пентагона, представляющая интересы СМИ, заявила, что новые правила выглядят как "прямое нападение на свободу прессы".

"Это решение якобы основывается на беспокойстве относительно оперативной безопасности. Но прескорпус Пентагона имел доступ к незащищенным, несекретным помещениям в Пентагоне в течение десятилетий, как во времена республиканских, так и демократических администраций, в частности после терактов 11 сентября 2001 года, без всяких беспокойств со стороны руководства Министерства обороны относительно оперативной безопасности", — говорится в заявлении.

Reuters напоминает, что с приходом администрации Трампа по новым правилам требовалось, чтобы традиционные медиаорганизации, включая New York Times, Washington Post, CNN и NBC News, освободили свои офисные помещения в Пентагоне по новой системе ротации, которая привлекла дружественные к администрации Трампа издания.

Ранее сообщалось, что Трампа разозлил вопрос журналиста о самолете, который ему подарила королевская семья Катара. Президент США обругал и выставил журналиста.

Также сообщалось, что Трамп наконец отреагировал на массовые атаки российских оккупантов на Украину в последние дни. Также он высказался относительно возможного усиления санкций против России.