Що з цінами на газ, бензин та дизель в Україні сьогодні

Ціни на пальне станом на 14 березня.

В Україні ціни на пальне продовжують утримуватися на високому рівні. Станом на 14 березня бензин A-95+ коштує близько 72,67 грн/л, A-92 обійдеться у 66,18 грн/л, вартість дизельного пального сягає 74,81 грн/л, а газу — 42,39 грн/л.

Ціни у Києві

Вартість пального у Києві та області різниться в залежності від виду палива. Станом на 14 березня ціни на різних АЗС такі:

В середньому вартість пального у столиці така:

А-95+ — 73,06 грн/л;

А-95 — 69,25 грн/л;

А-92 — 67,73 грн/л;

дизельне паливо — 74,98 грн/л;

газ — 42,00 грн/л.

Ціни на пальне у Харкові

У Харкові та області в суботу, 14 березня, ціни на бензин, газ та дизель утримуються на високому рівні. Середня вартість така:

А-95+ — 72,22 грн/л;

А-95 — 68,47 грн/л;

А-92 — 65,96 грн/л;

дизельне паливо — 73,86 грн/л;

газ — 42,34 грн/л.

На автозаправних станціях Харкова та області сьогодні за літр пального просять таку ціну:

Ціни на пальне у Львові

У Львові та області також тримається висока ціна на пальне. Сьогодні середні ціни такі:

А-95+ — 72,80 грн/л;

А-95 — 69,30 грн/л;

А-92 — 65,98 грн/л;

дизельне паливо — 75,80 грн/л;

газ — 43,02 грн/л.

Водночас на деяких АЗС Львівщини пропонують вигідніші ціни у порівнянні з іншими заправними станціями:

Що буде з цінами на пальне далі

За прогнозом фінансового аналітика Олексія Куща, надалі ціна на пальне в Україні може сягнути 100 гривень за літр. Експерт наголошує, що наразі ситуація на заправках тотально залежить від глобальної геополітики, зокрема, війни на Близькому Сході.

Водночас директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявив, що ціну палива в Україні складно передбачити. За його словами, вартість дизелю на міжнародних біржах зросла майже вдвічі, а кожні 200 доларів зростання ціни на біржі — це близько 10 гривень подорожчання на кожному літрі пального.

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що держава почала антимонопольне реагування. Основні гравці ринку отримали офіційні запити щодо обґрунтування нової цінової політики на пальне.