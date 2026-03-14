Що з цінами на газ, бензин та дизель в Україні сьогодні

Що з цінами на газ, бензин та дизель в Україні сьогодні

Дата публікації: 14 березня 2026 23:52
Ціни на пальне станом на 14 березня. Фото: Новини.LIVE

В Україні ціни на пальне продовжують утримуватися на високому рівні. Станом на 14 березня бензин A-95+ коштує близько 72,67 грн/л, A-92 обійдеться у 66,18 грн/л, вартість дизельного пального сягає 74,81 грн/л, а газу — 42,39 грн/л.

Новини.LIVE розповідає детальніше про ситуацію з цінами на пальне в Україні.

Ціни у Києві

Вартість пального у Києві та області різниться в залежності від виду палива. Станом на 14 березня ціни на різних АЗС такі:

Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Києв 14 березня
Ціни на пальне на АЗС Київщини 14 березня. Фото: скриншот

В середньому вартість пального у столиці така:

  • А-95+ — 73,06 грн/л;
  • А-95 — 69,25 грн/л;
  • А-92 — 67,73 грн/л;
  • дизельне паливо — 74,98 грн/л;
  • газ — 42,00 грн/л.

Ціни на пальне у Харкові

У Харкові та області в суботу, 14 березня, ціни на бензин, газ та дизель утримуються на високому рівні. Середня вартість така:

  • А-95+ — 72,22 грн/л;
  • А-95 — 68,47 грн/л;
  • А-92 — 65,96 грн/л;
  • дизельне паливо — 73,86 грн/л;
  • газ — 42,34 грн/л.

На автозаправних станціях Харкова та області сьогодні за літр пального просять таку ціну:

Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Харкові 14 березня
Ціни на пальне на АЗС Харкова 14 березня. Фото: скриншот

Ціни на пальне у Львові

У Львові та області також тримається висока ціна на пальне. Сьогодні середні ціни такі:

  • А-95+ — 72,80 грн/л;
  • А-95 — 69,30 грн/л;
  • А-92 — 65,98 грн/л;
  • дизельне паливо — 75,80 грн/л;
  • газ — 43,02 грн/л.

Водночас на деяких АЗС Львівщини пропонують вигідніші ціни у порівнянні з іншими заправними станціями:

Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Львові 14 березня
Ціни на пальне на АЗС Львова 14 березня. Фото: скриншот

Що буде з цінами на пальне далі

За прогнозом фінансового аналітика Олексія Куща, надалі ціна на пальне в Україні може сягнути 100 гривень за літр. Експерт наголошує, що наразі ситуація на заправках тотально залежить від глобальної геополітики, зокрема, війни на Близькому Сході.

Водночас директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявив, що ціну палива в Україні складно передбачити. За його словами, вартість дизелю на міжнародних біржах зросла майже вдвічі, а кожні 200 доларів зростання ціни на біржі — це близько 10 гривень подорожчання на кожному літрі пального.

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що держава почала антимонопольне реагування. Основні гравці ринку отримали офіційні запити щодо обґрунтування нової цінової політики на пальне.

ціни на паливо Україна пальне
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
