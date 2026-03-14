Главная Новости дня Что с ценами на газ, бензин и дизель в Украине сегодня

Что с ценами на газ, бензин и дизель в Украине сегодня

Дата публикации 14 марта 2026 23:52
Цены на топливо по состоянию на 14 марта. Фото: Новини.LIVE

В Украине цены на топливо продолжают удерживаться на высоком уровне. По состоянию на 14 марта бензин A-95+ стоит около 72,67 грн/л, A-92 обойдется в 66,18 грн/л, стоимость дизельного топлива достигает 74,81 грн/л, а газа — 42,39 грн/л.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о ситуации с ценами на топливо в Украине.

Цены в Киеве

Стоимость топлива в Киеве и области отличается в зависимости от вида топлива. По состоянию на 14 марта цены на различных АЗС следующие:

Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Києв 14 березня
Цены на топливо на АЗС Киевской области 14 марта. Фото: скриншот

В среднем стоимость топлива в столице такова:

  • А-95+ — 73,06 грн/л;
  • А-95 — 69,25 грн/л;
  • А-92 — 67,73 грн/л;
  • дизельное топливо — 74,98 грн/л;
  • газ — 42,00 грн/л.

Цены на топливо в Харькове

В Харькове и области в субботу, 14 марта, цены на бензин, газ и дизель удерживаются на высоком уровне. Средняя стоимость такова:

  • А-95+ — 72,22 грн/л;
  • А-95 — 68,47 грн/л;
  • А-92 — 65,96 грн/л;
  • дизельное топливо — 73,86 грн/л;
  • газ — 42,34 грн/л.

На автозаправочных станциях Харькова и области сегодня за литр топлива просят такую цену:

Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Харкові 14 березня
Цены на топливо на АЗС Харькова 14 марта. Фото: скриншот

Цены на топливо во Львове

Во Львове и области также держится высокая цена на топливо. Сегодня средние цены следующие:

  • А-95+ — 72,80 грн/л;
  • А-95 — 69,30 грн/л;
  • А-92 — 65,98 грн/л;
  • дизельное топливо — 75,80 грн/л;
  • газ — 43,02 грн/л.

В то же время на некоторых АЗС Львовщины предлагают более выгодные цены по сравнению с другими заправочными станциями:

Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Львові 14 березня
Цены на топливо на АЗС Львова 14 марта. Фото: скриншот

Что будет с ценами на топливо дальше

По прогнозу финансового аналитика Алексея Куща, в дальнейшем цена на топливо в Украине может достичь 100 гривен за литр. Эксперт отмечает, что сейчас ситуация на заправках тотально зависит от глобальной геополитики, в частности, войны на Ближнем Востоке.

В то же время директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что цену топлива в Украине сложно предсказать. По его словам, стоимость дизеля на международных биржах выросла почти вдвое, а каждые 200 долларов роста цены на бирже — это около 10 гривен подорожания на каждом литре топлива.

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государство начало антимонопольное реагирование. Основные игроки рынка получили официальные запросы по обоснованию новой ценовой политики на топливо.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
