Что с ценами на газ, бензин и дизель в Украине сегодня

Цены на топливо по состоянию на 14 марта. Фото: Новини.LIVE

В Украине цены на топливо продолжают удерживаться на высоком уровне. По состоянию на 14 марта бензин A-95+ стоит около 72,67 грн/л, A-92 обойдется в 66,18 грн/л, стоимость дизельного топлива достигает 74,81 грн/л, а газа — 42,39 грн/л.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о ситуации с ценами на топливо в Украине.

Реклама

Цены в Киеве

Стоимость топлива в Киеве и области отличается в зависимости от вида топлива. По состоянию на 14 марта цены на различных АЗС следующие:

Цены на топливо на АЗС Киевской области 14 марта. Фото: скриншот

В среднем стоимость топлива в столице такова:

А-95+ — 73,06 грн/л;

А-95 — 69,25 грн/л;

А-92 — 67,73 грн/л;

дизельное топливо — 74,98 грн/л;

газ — 42,00 грн/л.

Цены на топливо в Харькове

В Харькове и области в субботу, 14 марта, цены на бензин, газ и дизель удерживаются на высоком уровне. Средняя стоимость такова:

А-95+ — 72,22 грн/л;

А-95 — 68,47 грн/л;

А-92 — 65,96 грн/л;

дизельное топливо — 73,86 грн/л;

газ — 42,34 грн/л.

На автозаправочных станциях Харькова и области сегодня за литр топлива просят такую цену:

Цены на топливо на АЗС Харькова 14 марта. Фото: скриншот

Цены на топливо во Львове

Во Львове и области также держится высокая цена на топливо. Сегодня средние цены следующие:

А-95+ — 72,80 грн/л;

А-95 — 69,30 грн/л;

А-92 — 65,98 грн/л;

дизельное топливо — 75,80 грн/л;

газ — 43,02 грн/л.

В то же время на некоторых АЗС Львовщины предлагают более выгодные цены по сравнению с другими заправочными станциями:

Цены на топливо на АЗС Львова 14 марта. Фото: скриншот

Что будет с ценами на топливо дальше

По прогнозу финансового аналитика Алексея Куща, в дальнейшем цена на топливо в Украине может достичь 100 гривен за литр. Эксперт отмечает, что сейчас ситуация на заправках тотально зависит от глобальной геополитики, в частности, войны на Ближнем Востоке.

В то же время директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что цену топлива в Украине сложно предсказать. По его словам, стоимость дизеля на международных биржах выросла почти вдвое, а каждые 200 долларов роста цены на бирже — это около 10 гривен подорожания на каждом литре топлива.

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государство начало антимонопольное реагирование. Основные игроки рынка получили официальные запросы по обоснованию новой ценовой политики на топливо.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась