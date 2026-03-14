Что с ценами на газ, бензин и дизель в Украине сегодня
В Украине цены на топливо продолжают удерживаться на высоком уровне. По состоянию на 14 марта бензин A-95+ стоит около 72,67 грн/л, A-92 обойдется в 66,18 грн/л, стоимость дизельного топлива достигает 74,81 грн/л, а газа — 42,39 грн/л.
Цены в Киеве
В среднем стоимость топлива в столице такова:
В среднем стоимость топлива в столице такова:
- А-95+ — 73,06 грн/л;
- А-95 — 69,25 грн/л;
- А-92 — 67,73 грн/л;
- дизельное топливо — 74,98 грн/л;
- газ — 42,00 грн/л.
Цены на топливо в Харькове
В Харькове и области в субботу, 14 марта, цены на бензин, газ и дизель удерживаются на высоком уровне. Средняя стоимость такова:
- А-95+ — 72,22 грн/л;
- А-95 — 68,47 грн/л;
- А-92 — 65,96 грн/л;
- дизельное топливо — 73,86 грн/л;
- газ — 42,34 грн/л.
Цены на топливо во Львове
Цены на топливо во Львове
Во Львове и области также держится высокая цена на топливо. Сегодня средние цены следующие:
- А-95+ — 72,80 грн/л;
- А-95 — 69,30 грн/л;
- А-92 — 65,98 грн/л;
- дизельное топливо — 75,80 грн/л;
- газ — 43,02 грн/л.
Во Львове и области также держится высокая цена на топливо. Сегодня средние цены следующие:
Что будет с ценами на топливо дальше
По прогнозу финансового аналитика Алексея Куща, в дальнейшем цена на топливо в Украине может достичь 100 гривен за литр. Эксперт отмечает, что сейчас ситуация на заправках тотально зависит от глобальной геополитики, в частности, войны на Ближнем Востоке.
В то же время директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что цену топлива в Украине сложно предсказать. По его словам, стоимость дизеля на международных биржах выросла почти вдвое, а каждые 200 долларов роста цены на бирже — это около 10 гривен подорожания на каждом литре топлива.
Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государство начало антимонопольное реагирование. Основные игроки рынка получили официальные запросы по обоснованию новой ценовой политики на топливо.
