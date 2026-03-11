Скільки коштує пальне в Україні 11 березня - ціни на бензин

Ціни на паливо в Києві 11 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

В Україні 11 березня ціни на паливо та дизпаливо досі коливаються в залежності від регіону. Таким чином, конфлікт на Близькому Сході досі впливає на ситуацію в тому числі в Україні, викликавши нестабільність на світових ринках.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на бензин у Київській області 11 березня

Згідно з даними Мінфіну, у Київській області 11 березня ціни на пальне на автозаправках в середньому трохи пішли вгору. Зокрема, вартість літра бензину марки "95-й" становить від 65,95 грн і вище, а преміальний "А 95+" — від 70,49 грн за літр.

Тим часом ціни на дизельне паливо стартують щонайменше від 69,99 грн за літр, а вартість газу від 38,95 грн за літр і вище.

Ціни на бензин у Львові 11 березня

У Львові літр "95-го" бензину станом на вечір 11 березня не змінився і коштує від 68,90 до 70,99 грн, а преміальний "А 95+" — від 70,99 до 73,99 грн за літр.

Скільки коштує бензин у Харкові 11 березня

У Харкові сьогодні ціни на пальне майже не змінилися (за виключенням дизпалива і газу) і тримаються на такому рівні:

Бензин "А 95" — від 65,90 грн за літр;

Бензин "А 95+" — від 68,98 грн за літр;

Бензин "А 92" — від 64,90 грн за літр;

Дизельне паливо (ДП) - від 65,90 грн за літр;

Автомобільний газ (пропан-бутан) — від 38,90 грн за літр.

Ціни на пальне в Україні 11 березня

Станом на вечір 11 березня 2026 року середні ціни на пальне на автозаправках все ще високі, але зовсім трохи все ж пішли вниз. Водночас дизпаливо та газ навпаки, подорожчали. Згідно з даними Мінфіну, ціни 11 числа були такими:

"А 95+" — 72,66 грн;

"А 95" — 69,09 грн (-0,01 грн);

"А 92" — 65,80 грн (-0,03 грн);

дизель — 73,52 грн (+0,60 грн);

газ — 41,36 грн (+0,64 грн).

Зазначимо, що з початку конфлікту на Близькому Сході, ціни на бензин і дизель в Україні пішли вгору. Наразі вартість щодня коливається, тож варто враховувати, що ціни можуть відрізнятися між мережами АЗС, регіонами та окремими станціями.

Які прогнози щодо цін на бензин в Україні

Нагадаємо, 11 березня голова АКМУ Павло Кириленко повідомив, що з 27 лютого попит на бензин "А 95" в Україні зріс на 40-70%, а на дизель на 60-140%. Він пояснив, що після зупинки найбільшого нафтопереробного підприємства в Україні, наразі майже всі нафтопродукти залежать від їх імпорту.

Також ми писали, що у Верховній Раді мають намір стабілізувати ціни на пальне в Україні. Наразі вже зареєстровано відповідний проєкт постанови.