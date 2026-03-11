Сколько стоит топливо в Украине 11 марта - цены на бензин

Цены на топливо в Киеве 11 марта 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В Украине по состоянию на 11 марта цены на топливо и дизтопливо продолжают колебаться в зависимости от региона. Но если брать среднюю цену по всей стране, то топливо немного подешевело, а дизтопливо и газ немного пошли вверх.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на бензин в Киевской области 11 марта

Согласно данным Минфина, в Киевской области 11 марта цены на топливо на автозаправках в среднем немного пошли вверх. В частности, стоимость литра бензина марки "95-й" составляет от 65,95 грн и выше, а премиальный "А 95+" — от 70,49 грн за литр.

Между тем цены на дизельное топливо стартуют минимум от 69,99 грн за литр, а стоимость газа от 38,95 грн за литр и выше.

Цены на бензин во Львове 11 марта

Во Львове литр "95-го" бензина по состоянию на вечер 11 марта не изменился и стоит от 68,90 до 70,99 грн, а премиальный "А 95+" — от 70,99 до 73,99 грн за литр.

Сколько стоит бензин в Харькове 11 марта

В Харькове сегодня цены на топливо почти не изменились (за исключением дизтоплива и газа) и держатся на таком уровне:

Бензин "А 95" — от 65,90 грн за литр;

Бензин "А 95+" — от 68,98 грн за литр;

Бензин "А 92" — от 64,90 грн за литр;

Дизельное топливо (ДТ) — от 65,90 грн за литр;

Автомобильный газ (пропан-бутан) — от 38,90 грн за литр.

Цены на топливо в Украине 11 марта

По состоянию на вечер 11 марта 2026 года средние цены на топливо на автозаправках все еще высокие, но совсем немного все же пошли вниз. В то же время дизтопливо и газ наоборот, подорожали. Согласно данным Минфина, цены 11 числа были такими:

"А 95+" — 72,66 грн;

"А 95" — 69,09 грн (-0,01 грн);

"А 92" — 65,80 грн (-0,03 грн);

дизель — 73,52 грн (+0,60 грн);

газ — 41,36 грн (+0,64 грн).

Отметим, что с начала конфликта на Ближнем Востоке, цены на бензин и дизель в Украине пошли вверх. Сейчас стоимость ежедневно колеблется, поэтому стоит учитывать, что цены могут отличаться между сетями АЗС, регионами и отдельными станциями.

Какие прогнозы относительно цен на бензин в Украине

Напомним, 11 марта глава АКМУ Павел Кириленко сообщил, что с 27 февраля спрос на бензин "А 95" в Украине вырос на 40-70%, а на дизель на 60-140%. Он пояснил, что после остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия в Украине, сейчас почти все нефтепродукты зависят от их импорта.

Также мы писали, что в Верховной Раде намерены стабилизировать цены на топливо в Украине. Сейчас уже зарегистрирован соответствующий проект постановления.