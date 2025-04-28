У Макрона спростували, що Трамп вигнав його з переговорів із Зеленським

Президент США Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон у Ватикані. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не просив президента Франції Емманюеля Макрона піти із зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським у Римі. Подібні чутки спростувало джерело в Єлисейському палаці.

Про це інформує Telegraph із посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

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На відео, яке опублікував Білий дім, видно, як в залі базиліки Святого Петра спершу розставляли три стільці. З огляду на це з’явилися припущення, що лідер Франції також хотів доєднатися до розмови Трампа і Зеленського.

Однак, коли він підходив до президентів США та України, Трамп щось сказав йому. Водночас Зеленський, погоджуючись, кивнув. Далі розмова тривала лише між очільником Білого дому та президентом України.

Проте британський таблоїд The Sun проаналізував відео й прочитав по губах, що Трамп нібито сказав Макрону: "Ти тут ні до чого, мені потрібна твоя послуга: тобі не треба тут бути".

У відповідь на це в Єлисейському палаці відкинули чутки про те, що Макрона нібито попросили не брати участі в розмові. Там кажуть, що той заздалегідь поговорив із Зеленським, щоб він зміг віч-на-віч поспілкуватися з Трампом.

Щодо третього стільця, то пояснюється, що його насправді ставили для перекладача. Але зрештою розмова вийшла тет-а-тет.

Раніше ми інформували про те, що президент США Трамп перед розмовою із Зеленським у Римі відвів лідера Франції Емманюеля Макрона в сторону й щось йому сказав.

Раніше ми інформували про деталі зустрічі Зеленського з Трампом у Ватикані в суботу, 26 квітня.