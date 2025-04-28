У Макрона опровергли, что Трамп выгнал его с переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон в Ватикане. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не просил президента Франции Эмманюэля Макрона уйти со встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Риме. Подобные слухи опроверг источник в Елисейском дворце.

Об этом информирует Telegraph со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

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На видео, которое опубликовал Белый дом, видно, как в зале базилики Святого Петра сначала расставляли три стула. Учитывая это, появились предположения, что лидер Франции также хотел присоединиться к разговору Трампа и Зеленского.

Однако, когда он подходил к президентам США и Украины, Трамп что-то сказал ему. В то же время Зеленский, соглашаясь, кивнул. Далее разговор продолжался только между главой Белого дома и президентом Украины.

Однако британский таблоид The Sun проанализировал видео и прочитал по губам, что Трамп якобы сказал Макрону: "Ты здесь ни при чем, мне нужна твоя услуга: тебе не надо здесь быть".

В ответ на это в Елисейском дворце отвергли слухи о том, что Макрона якобы попросили не участвовать в разговоре. Там говорят, что тот заранее поговорил с Зеленским, чтобы он смог с глазу на глаз пообщаться с Трампом.

Что касается третьего стула, то объясняется, что его на самом деле ставили для переводчика. Но в конце концов разговор получился тет-а-тет.

Ранее мы информировали о том, что президент США Трамп перед разговором с Зеленским в Риме отвел лидера Франции Эмманюэля Макрона в сторону и что-то ему сказал.

Ранее мы информировали о деталях встречи Зеленского с Трампом в Ватикане в субботу, 26 апреля.