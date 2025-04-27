Що Трамп сказав Макрону в Римі — фахівцям вдалося розшифрувати його слова

Президент США Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон у Ватикані. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп перед розмовою з президентом України Володимиром Зеленським у Римі відвів лідера Франції Емманюеля Макрона в сторону й щось йому сказав. Професійний читець по губах розшифрував слова очільника Білого дому.

Про це інформує The Sun.

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Зазначається, що на фотографіях із зустрічі видно, як Макрон обіймає Зеленського. Після чого Трамп відводить вбік президента Франції та щось йому каже.

Фахівець з читання по губах Нікола Гіклінг проаналізував розмову Трампа й Макрона, та розшифрував слова лідера США.

"Дональд простягає руки до обох і підводить їх до себе. Він каже Макрону: "Ти не маєш права тут бути, зроби мені послугу, ти не повинен бути тут", — повідомив спеціаліст із читання по губах.

Потім, як зазначає фахівець, Володимир Зеленський "киває на знак згоди".

Макрон, Трамп, Зеленський та Стармер у Ватикані. Фото: Reuters

Крім того, Нікола Гіклінг також проаналізував відеокадри окремої зустрічі Зеленського та Трампа. За його словами, президент України, ймовірно, сказав своєму американському колезі: "Я хотів би, щоб ви зробили це, але не таким чином".

"Це дуже цікава стратегія. Можете бути певні", — відповів Трамп.

Раніше ми інформували про деталі зустрічі Зеленського з Трампом у Ватикані в суботу, 26 квітня.

Зокрема, в українському уряді оцінили розмову президентів США та України у Ватикані, яка тривала близько 15 хвилин.