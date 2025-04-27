Що Трамп сказав Макрону в Римі — фахівцям вдалося розшифрувати його слова

Фахівці з'ясували, що Трамп сказав Макрону в Римі
Президент США Дональд Трамп перед розмовою з президентом України Володимиром Зеленським у Римі відвів лідера Франції Емманюеля Макрона в сторону й щось йому сказав. Професійний читець по губах розшифрував слова очільника Білого дому.
Про це інформує The Sun.
Що Трамп сказав Макрону в Римі — подробиці
Зазначається, що на фотографіях із зустрічі видно, як Макрон обіймає Зеленського. Після чого Трамп відводить вбік президента Франції та щось йому каже.
Фахівець з читання по губах Нікола Гіклінг проаналізував розмову Трампа й Макрона, та розшифрував слова лідера США.
"Дональд простягає руки до обох і підводить їх до себе. Він каже Макрону: "Ти не маєш права тут бути, зроби мені послугу, ти не повинен бути тут", — повідомив спеціаліст із читання по губах.
Потім, як зазначає фахівець, Володимир Зеленський "киває на знак згоди".
Крім того, Нікола Гіклінг також проаналізував відеокадри окремої зустрічі Зеленського та Трампа. За його словами, президент України, ймовірно, сказав своєму американському колезі: "Я хотів би, щоб ви зробили це, але не таким чином".
"Це дуже цікава стратегія. Можете бути певні", — відповів Трамп.
Раніше ми інформували про деталі зустрічі Зеленського з Трампом у Ватикані в суботу, 26 квітня.
Зокрема, в українському уряді оцінили розмову президентів США та України у Ватикані, яка тривала близько 15 хвилин.
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