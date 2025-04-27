Что Трамп сказал Макрону в Риме - специалистам удалось расшифровать его слова

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон в Ватикане. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп перед разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме отвел лидера Франции Эмманюэля Макрона в сторону и что-то ему сказал. Профессиональный чтец по губам расшифровал слова главы Белого дома.

Об этом информирует The Sun.

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Отмечается, что на фотографиях со встречи видно, как Макрон обнимает Зеленского. После чего Трамп отводит в сторону президента Франции и что-то ему говорит.

Специалист по чтению по губам Никола Гиклинг проанализировал разговор Трампа и Макрона, и расшифровал слова лидера США.

"Дональд протягивает руки к обоим и подводит их к себе. Он говорит Макрону: "Ты не имеешь права здесь быть, сделай мне одолжение, ты не должен быть здесь", — сообщил специалист по чтению по губам.

Затем, как отмечает специалист, Владимир Зеленский "кивает в знак согласия".

Макрон, Трамп, Зеленский и Стармер в Ватикане. Фото: Reuters

Кроме того, Никола Гиклинг также проанализировал видеокадры отдельной встречи Зеленского и Трампа. По его словам, президент Украины, вероятно, сказал своему американскому коллеге: "Я хотел бы, чтобы вы сделали это, но не таким образом".

"Это очень интересная стратегия. Можете быть уверены", — ответил Трамп.

Ранее мы информировали о деталях встречи Зеленского с Трампом в Ватикане в субботу, 26 апреля.

В частности, в украинском правительстве оценили разговор президентов США и Украины в Ватикане, который длился около 15 минут.