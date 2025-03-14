Вступ України в НАТО — що насправді сказав Рютте про Альянс і Україну

Що насправді сказав Рютте про НАТО і Україну — пояснення
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив думку, що відносини з Росією мають бути нормалізовані після завершення бойових дій. Крім того, він обговорив питання вступу України до Альянсу.
Про це Рютте заявив під час спілкування із журналістами.
Чи може Україна вступити до НАТО
У мережі з’явилася інформація, нібито генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що питання вступу України до Альянсу більше не розглядається.
Насправді журналістка Bloomberg TV сказала йому: "Трамп вже відкинув можливість приєднання України до НАТО", на що Рютте відповів їй коротким "Угу", нічого не сказавши.
Нагадаємо, що тоді ж Рютте заявив, що відносини з Росією "врешті-решт повинні бути нормалізовані" після завершення війни, як тільки в Україні припиняться бойові дії.
Також Рютте зазначив, що країни Альянсу відстають від Росії та Китаю у сфері виробництва зброї.
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