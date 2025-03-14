Вступ України в НАТО — що насправді сказав Рютте про Альянс і Україну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив думку, що відносини з Росією мають бути нормалізовані після завершення бойових дій. Крім того, він обговорив питання вступу України до Альянсу.

Про це Рютте заявив під час спілкування із журналістами.

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У мережі з’явилася інформація, нібито генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що питання вступу України до Альянсу більше не розглядається.

Насправді журналістка Bloomberg TV сказала йому: "Трамп вже відкинув можливість приєднання України до НАТО", на що Рютте відповів їй коротким "Угу", нічого не сказавши.

Нагадаємо, що тоді ж Рютте заявив, що відносини з Росією "врешті-решт повинні бути нормалізовані" після завершення війни, як тільки в Україні припиняться бойові дії.

Також Рютте зазначив, що країни Альянсу відстають від Росії та Китаю у сфері виробництва зброї.