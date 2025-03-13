РФ та Китай випереджають НАТО у виготовленні зброї — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що члени Альянсу відстають від Росії і Китаю у виробництві зброї. Саме тому необхідно активізувати зусилля.

Про це Рютте сказав під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом у четвер, 13 березня, передає CNN.

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Марк Рютте заявив про необхідність збільшення виробництва озброєнь для НАТО.

"Ми робимо недостатньо. Ні в США, ні в Європі. Ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами і китайцями", — заявив він.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що США мають потужну оборонну промисловість, але потрібно активізувати зусилля для нарощування виробництва.

Нагадаємо, що нещодавно заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський заявив, що європейські країни вступили в "перегони озброєнь". Таким чином вони хочуть стримати Росію від застосування "дуже небезпечної зброї".

А премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для нарощування власного виробництва озброєння Україні необхідна допомога міжнародних партнерів за зразком "данської моделі".