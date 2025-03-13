РФ и Китай опережают НАТО в изготовлении оружия — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены Альянса отстают от России и Китая в производстве оружия. Именно поэтому необходимо активизировать усилия.

Об этом Рютте сказал во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в четверг, 13 марта, передает CNN.

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Марк Рютте заявил о необходимости увеличения производства вооружений для НАТО.

"Мы делаем недостаточно. Ни в США, ни в Европе. Мы отстаем, если сравнивать с русскими и китайцами", — заявил он.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что США имеют мощную оборонную промышленность, но нужно активизировать усилия для наращивания производства.

Напомним, что недавно заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский заявил, что европейские страны вступили в "гонку вооружений". Таким образом они хотят сдержать Россию от применения "очень опасного оружия".

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для наращивания собственного производства вооружения Украине необходима помощь международных партнеров по образцу "датской модели".