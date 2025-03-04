Сьогодні Україна може виробити власної зброї на 35 млрд доларів за рік — Шмигаль

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для нарощування власного виробництва озброєння Україні необхідна допомога міжнародних партнерів за зразком "данської моделі". За його словами, Україна вже отримала більш ніж один млрд доларів для оплати вітчизняного виробництва зброї для ЗСУ.

Про це Денис Шмигаль заявив під час пресконференції у вівторок, 4 березня.

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"Що треба від партнерів. Я вже згадував так звану "данську модель", коли Данія заплатила кошти за 18 українських Богданів", — зазначив глава уряду.

А також додав, що це був перший досвід, коли Данія заплатила кошти українському виробнику за український товар і надалі передала цей товар ЗСУ.

Як зазначив Шмигаль, станом на сьогодні вже понад 1 млрд доларів Україна отримали від країн партнерів, від різних європейських партнерів, які оплатили за виробництво різної зброї українського виробництва, і ця зброя вже виготовлена і поставлена ЗСУ на поле бою.

"Ми нарощуємо цю співпрацю й ось ця "данська модель" є надзвичайно важливим і цікавим для нас інструментом. І ми закликаємо всіх партнерів рухатися саме таким чином. Адже сьогодні Україна має надзвичайно великі спроможності виробництва, це приблизно на 35 млрд доларів на рік ми можемо виробляти власної зброї й боєприпасів. Це великий об’єм, це об’єм, який перевищує багатьох наших європейських партнерів", — розповів прем’єр-міністр України.

А також зазначив, що наразі вже створено цілий ряд спільних підприємств з європейськими компаніями. За словами Шмигаля, сьогодні зброя виробництва цих країн щонайменше ремонтується в Україні, але є вже мінімум 3 підприємства, які виробляють таку зброю в Україні за зразком "натівських" і "європейських стандартів".

Нагадаємо, що Шмигаль розповів, яким озброєнням власного виробництва Україна зможе себе забезпечити у 2025 році.

Крім того, глава уряду повідомив, що нині допомога від США триває. За словами Шмигаля, повідомлень про зміни не було.