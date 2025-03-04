Сегодня Украина может произвести собственного оружия на 35 млрд долларов в год — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для наращивания собственного производства вооружения Украине необходима помощь международных партнеров по образцу "датской модели". По его словам, Украина уже получила более одного млрд долларов для оплаты отечественного производства оружия для ВСУ.

Об этом Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции во вторник, 4 марта.

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"Что надо от партнеров. Я уже упоминал так называемую "датскую модель", когда Дания заплатила средства за 18 украинских Богданов", — отметил глава правительства.

А также добавил, что это был первый опыт, когда Дания заплатила средства украинскому производителю за украинский товар и в дальнейшем передала этот товар ВСУ.

Как отметил Шмыгаль, на сегодня уже более 1 млрд долларов Украина получили от стран партнеров, от различных европейских партнеров, которые оплатили за производство различного оружия украинского производства, и это оружие уже изготовлено и поставлено ВСУ на поле боя.

"Мы наращиваем это сотрудничество и вот эта "датская модель" является чрезвычайно важным и интересным для нас инструментом. И мы призываем всех партнеров двигаться именно таким образом. Ведь сегодня Украина имеет чрезвычайно большие возможности производства, это примерно на 35 млрд долларов в год мы можем производить собственного оружия и боеприпасов. Это большой объем, это объем, который превышает многих наших европейских партнеров", — рассказал премьер-министр Украины.

А также отметил, что сейчас уже создан целый ряд совместных предприятий с европейскими компаниями. По словам Шмыгаля, сегодня оружие производства этих стран по меньшей мере ремонтируется в Украине, но есть уже минимум 3 предприятия, которые производят такое оружие в Украине по образцу "натовских" и "европейских стандартов".

Напомним, что Шмыгаль рассказал, каким вооружением собственного производства Украина сможет себя обеспечить в 2025 году.

Кроме того, глава правительства сообщил, что сейчас помощь от США продолжается. По словам Шмыгаля, сообщений об изменениях не было.