Країни Європи вступили в "перегони озброєнь", — міноборони Польщі

У Польщі зробили заяву щодо збільшення виробництва зброї у Європі
Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський у п'ятницю, 7 березня, заявив, що європейські країни вступили в "перегони озброєнь". Таким чином вони хочуть стримати Росію від застосування "дуже небезпечної зброї".
Про це Залевський сказав під час Форуму "Роль Польщі в оборонній війні України проти Москви", передає кореспондент Новини.LIVE.
Збільшення витрат Європи на оборону
"Гадаю, Росія працює над багатьма небезпечними видами зброї, і це те, про що казав Дональд Туск. Тобто ми вступили в перегони озброєнь", — зазначив Залевський.
За його словами, наше завдання — розробляти зброю, здатну завдати серйозних втрат Росії та стримати її від застосування "небезпечних видів зброї".
Представник оборонного відомства Польщі зауважив, що відбулися зміни — замість того, щоб піддаватися й шукати поганої, фальшивої угоди з Росією, європейські країни вирішили прийняти цей виклик.
"Прийняти виклик, елементом якого є перегони озброєнь", — додав Залевський.
Раніше Залевський заявив, що Україна співпрацюючи з Європою щодо ресурсів, буде незалежною.
Також Україну незабаром може відвідати міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Метою візиту стане обговорення співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу.
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