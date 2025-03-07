Країни Європи вступили в "перегони озброєнь", — міноборони Польщі

Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. Фото: скриншот з відео

Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський у п'ятницю, 7 березня, заявив, що європейські країни вступили в "перегони озброєнь". Таким чином вони хочуть стримати Росію від застосування "дуже небезпечної зброї".

Про це Залевський сказав під час Форуму "Роль Польщі в оборонній війні України проти Москви", передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Гадаю, Росія працює над багатьма небезпечними видами зброї, і це те, про що казав Дональд Туск. Тобто ми вступили в перегони озброєнь", — зазначив Залевський.

За його словами, наше завдання — розробляти зброю, здатну завдати серйозних втрат Росії та стримати її від застосування "небезпечних видів зброї".

Представник оборонного відомства Польщі зауважив, що відбулися зміни — замість того, щоб піддаватися й шукати поганої, фальшивої угоди з Росією, європейські країни вирішили прийняти цей виклик.

"Прийняти виклик, елементом якого є перегони озброєнь", — додав Залевський.

Раніше Залевський заявив, що Україна співпрацюючи з Європою щодо ресурсів, буде незалежною.

Також Україну незабаром може відвідати міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Метою візиту стане обговорення співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу.