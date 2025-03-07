Страны Европы вступили в "гонку вооружений", - минобороны Польши

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский. Фото: скриншот из видео

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в пятницу, 7 марта, заявил, что европейские страны вступили в "гонку вооружений". Таким образом они хотят сдержать Россию от применения "очень опасного оружия".

Об этом Залевский сказал во время Форума "Роль Польши в оборонительной войне Украины против Москвы", передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Думаю, Россия работает над многими опасными видами оружия, и это то, о чем говорил Дональд Туск. То есть мы вступили в гонку вооружений", — отметил Залевский.

По его словам, наша задача — разрабатывать оружие, способное нанести серьезный урон России и сдержать ее от применения "опасных видов оружия".

Представитель оборонного ведомства Польши отметил, что произошли изменения — вместо того, чтобы поддаваться и искать плохой, фальшивой сделки с Россией, европейские страны решили принять этот вызов.

"Принять вызов, элементом которого является гонка вооружений", — добавил Залевский.

Ранее Залевский заявил, что Украина сотрудничая с Европой по ресурсам, будет независимой.

Также Украину вскоре может посетить министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Целью визита станет обсуждение сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса.