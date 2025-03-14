Відносини з Росією мають бути нормалізовані — заява генсека НАТО Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відносини з Росією повинні бути нормалізовані. За його словами, це має відбутися після закінчення війни в Україні.

Про це Марк Рютте заявив в інтерв'ю Bloomberg TV у пʼятницю, 14 березня.

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Відносини з Росією

"Треба тримати тиск на росіян, аби вони робили все потрібне, тому в нас є санкції. Не будьмо наївними щодо росіян, але в довгостроковій перспективі Росія нікуди не дінеться", — сказав Рютте.

За його словами, до 2014 року він багато спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним. Він зауважив, якби війна припинилась, то Європі й США варто поступово відновити стосунки з РФ.

"Але ми ще не досягли цього, ми повинні продовжувати тиск на них", — додав Рютте.

Нагадаємо, Рютте наголосив, що вступ України до НАТО більше не розглядається. За його словами, це ініціатива від США.

Також Рютте зазначив, що країни Альянсу відстають від Росії та Китаю в сфері виробництва зброї.