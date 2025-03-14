Отношения с Россией должны быть нормализованы — заявление генсека НАТО Рютте

Рютте заявил, что отношения с РФ должны быть нормализованы
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отношения с Россией должны быть нормализованы. По его словам, это должно произойти после окончания войны в Украине.
Об этом Марк Рютте заявил в интервью Bloomberg TV в пятницу, 14 марта.
Отношения с Россией
"Надо держать давление на россиян, чтобы они делали все необходимое, поэтому у нас есть санкции. Не будем наивными в отношении россиян, но в долгосрочной перспективе Россия никуда не денется", — сказал Рютте.
По его словам, до 2014 года он много общался с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, если бы война прекратилась, то Европе и США стоит постепенно восстановить отношения с РФ.
"Но мы еще не достигли этого, мы должны продолжать давление на них", — добавил Рютте.
Напомним, Рютте подчеркнул, что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается. По его словам, это инициатива от США.
Также Рютте отметил, что страны Альянса отстают от России и Китая в сфере производства оружия.
Читайте Новини.LIVE!