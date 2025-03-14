Отношения с Россией должны быть нормализованы — заявление генсека НАТО Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отношения с Россией должны быть нормализованы. По его словам, это должно произойти после окончания войны в Украине.

Об этом Марк Рютте заявил в интервью Bloomberg TV в пятницу, 14 марта.

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Отношения с Россией

"Надо держать давление на россиян, чтобы они делали все необходимое, поэтому у нас есть санкции. Не будем наивными в отношении россиян, но в долгосрочной перспективе Россия никуда не денется", — сказал Рютте.

По его словам, до 2014 года он много общался с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, если бы война прекратилась, то Европе и США стоит постепенно восстановить отношения с РФ.

"Но мы еще не достигли этого, мы должны продолжать давление на них", — добавил Рютте.

Напомним, Рютте подчеркнул, что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается. По его словам, это инициатива от США.

Также Рютте отметил, что страны Альянса отстают от России и Китая в сфере производства оружия.