Вступление Украины в НАТО - что на самом деле сказал Рютте об Альянсе и Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что отношения с Россией должны быть нормализованы после завершения боевых действий. Кроме того, он обсудил вопрос вступления Украины в Альянс.

Об этом Рютте заявил во время общения с журналистами.

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В сети появилась информация, якобы генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос вступления Украины в Альянс больше не рассматривается.

На самом деле журналистка Bloomberg TV сказала ему: "Трамп уже отверг возможность присоединения Украины к НАТО", на что Рютте ответил ей коротким "Угу", ничего не сказав.

Напомним, что тогда же Рютте заявил, что отношения с Россией "в конце концов должны быть нормализованы" после завершения войны, как только в Украине прекратятся боевые действия.

Также Рютте отметил, что страны Альянса отстают от России и Китая в сфере производства оружия.