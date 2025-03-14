Вступление Украины в НАТО - что на самом деле сказал Рютте об Альянсе и Украине

Что на самом деле сказал Рютте о НАТО и Украине — объяснение
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что отношения с Россией должны быть нормализованы после завершения боевых действий. Кроме того, он обсудил вопрос вступления Украины в Альянс.
Об этом Рютте заявил во время общения с журналистами.
Может ли Украина вступить в НАТО
В сети появилась информация, якобы генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос вступления Украины в Альянс больше не рассматривается.
На самом деле журналистка Bloomberg TV сказала ему: "Трамп уже отверг возможность присоединения Украины к НАТО", на что Рютте ответил ей коротким "Угу", ничего не сказав.
Напомним, что тогда же Рютте заявил, что отношения с Россией "в конце концов должны быть нормализованы" после завершения войны, как только в Украине прекратятся боевые действия.
Также Рютте отметил, что страны Альянса отстают от России и Китая в сфере производства оружия.
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