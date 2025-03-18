Кулеба розповів, як Україна відновлюватиметься після війни з Росією

Дмитро Кулеба. Фото: скриншот

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що буде з Україною після закінчення війни проти Росії. За його словами, країна буде сфокусована на внутрішньому відновленні.

Про це Дмитро Кулеба сказав у подкасті Раміни Есхакзай у вівторок, 18 березня.

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"Найближчими роками після завершення війни ми будемо сфокусовані на внутрішньому відновленні: всі ресурси мають спрямуватися на це", — наголосив Кулеба.

За його словами, "гратися у велику зовнішню політику" — помилка, оскільки Україні потрібно буде розв'язати три задачі:

відновлення;

набуття членства у Європейському Союзі, що стане поверненням на Захід після того, як майже 400 років ми були вкрадені Росією;

потрібно буде запобігти внутрішнім проблемам, коли всередині почнуться чвари, які стримувалися під час війни.

Нагадаємо, Кулеба припустив, що США прагнуть досягти угоди між Україною та Росією, схожої на "Мінські угоди".

Раніше ексміністр заявляв, що критиків країни потрібно "саджати за держзраду".