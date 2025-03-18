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Что будет с Украиной после завершения войны — Кулеба ответил

18 марта 2025 18:40
Аркадий Пастула - Редактор
Кулеба рассказал, как Украина будет восстанавливаться после войны с Россией
Дмитрий Кулеба. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что будет с Украиной после окончания войны против России. По его словам, страна будет сфокусирована на внутреннем восстановлении.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в подкасте Рамины Эсхакзай во вторник, 18 марта.

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"В ближайшие годы после завершения войны мы будем сфокусированы на внутреннем восстановлении: все ресурсы должны быть направлены на это", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, "играть в большую внешнюю политику" — ошибка, поскольку Украине нужно будет решить три задачи:

  • восстановление;
  • приобретение членства в Европейском Союзе, что станет возвращением на Запад после того, как почти 400 лет мы были украдены Россией;
  • нужно будет предотвратить внутренние проблемы, когда внутри начнутся распри, которые сдерживались во время войны. 

Напомним, Кулеба предположил, что США стремятся достичь соглашения между Украиной и Россией, похожего на "Минские соглашения".

Ранее экс-министр заявлял, что критиков страны нужно "сажать за госизмену".

Дмитрий Кулеба война МИД Украина Рамина Эсхакзай Россия
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