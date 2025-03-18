Кулеба рассказал, как Украина будет восстанавливаться после войны с Россией

Дмитрий Кулеба. Фото: скриншот

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что будет с Украиной после окончания войны против России. По его словам, страна будет сфокусирована на внутреннем восстановлении.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в подкасте Рамины Эсхакзай во вторник, 18 марта.

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"В ближайшие годы после завершения войны мы будем сфокусированы на внутреннем восстановлении: все ресурсы должны быть направлены на это", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, "играть в большую внешнюю политику" — ошибка, поскольку Украине нужно будет решить три задачи:

восстановление;

приобретение членства в Европейском Союзе, что станет возвращением на Запад после того, как почти 400 лет мы были украдены Россией;

нужно будет предотвратить внутренние проблемы, когда внутри начнутся распри, которые сдерживались во время войны.

Напомним, Кулеба предположил, что США стремятся достичь соглашения между Украиной и Россией, похожего на "Минские соглашения".

Ранее экс-министр заявлял, что критиков страны нужно "сажать за госизмену".