Кулеба заявив, що невдоволених Україною потрібно саджати за держзраду

Дмитро Кулеба. Фото: скриншот

Зараз у соцмережах багато хейту, оскільки висловити свою думку може кожен. Однак тих, хто говорить, що Україна погана, потрібно саджати у в'язницю.

Про це заявив Дмитро Кулеба в інтерв'ю Наталії Мосейчук в суботу, 8 лютого.

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Кулеба висловився про критиків держави

За словами Кулеби, він нормально ставиться до хейтерів, які висловлюються особисто про нього. Однак дипломат переконаний, що критиків країни потрібно "саджати за держзраду".

"Зараз це дуже масово в інформаційному просторі присутнє, причому на такі теми, де реально є питання — ТЦК, податкові закони. Я розумію, що є теми, які суспільство має право порушувати. Але коли розмова починається з того, що х**ова держава, то я хочу нагадати, що щоразу, коли у нас немає держави, у нас голодомор, стирання національного ДНК", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявляв, що РФ досі тримається на плаву, бо вона створила потужний проєкт агресивної та експансивної держави. На думку Кулеби, Москва здатна адаптуватися та знаходити необхідні рішення.

Також Дмитро Кулеба висловлювався щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Він зазначав, що це не буде виглядати "так драматично", як це звучить.