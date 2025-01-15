Кремль створив потужний проєкт — Кулеба про те, чому РФ досі тримається на плаву

Кулеба пояснив, чому Росія досі "тримається на плаву"
Росія створила потужний проєкт агресивної та експансивної держави. Москва завжди знаходить рішення для того, щоб втриматися на плаву, іноді ціною поступок своїм ворогам.
Про це заявив дипломат Дмитро Кулеба у подкасті на YouTube каналі "комік плюс історик".
Чому Росія "тримається на плаву"
За словами Кулеби, Росія створила потужний і агресивний державний проєкт, який здатний адаптуватися та знаходити рішення для підтримки стабільності.
"Треба визнати об'єктивно, що вони створили потужний, і тут це доречно сказати, саме таким з негативним контекстом, державний проєкт агресивної, експансивної держави, яка завжди знаходить рішення для того, щоб втриматися на плаву, іноді ціною поступок своїм ворогам. Чечня, я вам скажу, це теж класичний приклад тієї ж моделі, якою керувалася республіка на початку 90-х і далі. Це та сама модель, якою імперія утихомирювала козацтво. Тому ми маємо дуже серйозно ставитися до того, що не треба зневажати Росію як проєкт", — сказав ексочільник МЗС України.
Дипломат додав, що Україні часто бракує єдності та ускладнює побудову ефективної системи.
"Українцям завжди бракує системності і єдності. Якщо подивитися на українсько-московсько-російські стосунки, нас завжди розводять на двох темах. Внутрішня роз'єднаність, намагання еліт загравати з Москвою, щоб вирішувати свої внутрішні питання. І друге, ми прекрасні люди, і героїчні, і натхненні, але з побудовою ефективної системи в нас є серйозні проблеми", — підсумував Кулеба.
Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що велика війна Росії в Україні була неминучою, а напад можна було б відтягнути лише на кілька місяців.
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