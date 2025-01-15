Кремль створив потужний проєкт — Кулеба про те, чому РФ досі тримається на плаву

Дипломат Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Росія створила потужний проєкт агресивної та експансивної держави. Москва завжди знаходить рішення для того, щоб втриматися на плаву, іноді ціною поступок своїм ворогам.

Про це заявив дипломат Дмитро Кулеба у подкасті на YouTube каналі "комік плюс історик".

Читайте також:

Чому Росія "тримається на плаву"

За словами Кулеби, Росія створила потужний і агресивний державний проєкт, який здатний адаптуватися та знаходити рішення для підтримки стабільності.

"Треба визнати об'єктивно, що вони створили потужний, і тут це доречно сказати, саме таким з негативним контекстом, державний проєкт агресивної, експансивної держави, яка завжди знаходить рішення для того, щоб втриматися на плаву, іноді ціною поступок своїм ворогам. Чечня, я вам скажу, це теж класичний приклад тієї ж моделі, якою керувалася республіка на початку 90-х і далі. Це та сама модель, якою імперія утихомирювала козацтво. Тому ми маємо дуже серйозно ставитися до того, що не треба зневажати Росію як проєкт", — сказав ексочільник МЗС України.

Дипломат додав, що Україні часто бракує єдності та ускладнює побудову ефективної системи.

"Українцям завжди бракує системності і єдності. Якщо подивитися на українсько-московсько-російські стосунки, нас завжди розводять на двох темах. Внутрішня роз'єднаність, намагання еліт загравати з Москвою, щоб вирішувати свої внутрішні питання. І друге, ми прекрасні люди, і героїчні, і натхненні, але з побудовою ефективної системи в нас є серйозні проблеми", — підсумував Кулеба.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що велика війна Росії в Україні була неминучою, а напад можна було б відтягнути лише на кілька місяців.