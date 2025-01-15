Кремль создал мощный проект - Кулеба о том, почему РФ до сих пор держится на плаву

Дипломат Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Россия создала мощный проект агрессивного и экспансивного государства. Москва всегда находит решения для того, чтобы удержаться на плаву, иногда ценой уступок своим врагам.

Об этом заявил дипломат Дмитрий Кулеба в подкасте на YouTube канале "комик плюс историк".

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По словам Кулебы, Россия создала мощный и агрессивный государственный проект, который способен адаптироваться и находить решения для поддержания стабильности.

"Надо признать объективно, что они создали мощный, и здесь это уместно сказать, именно таким с негативным контекстом, государственный проект агрессивного, экспансивного государства, которое всегда находит решения для того, чтобы удержаться на плаву, иногда ценой уступок своим врагам. Чечня, я вам скажу, это тоже классический пример той же модели, которой руководствовалась республика в начале 90-х и далее. Это та же модель, которой империя усмиряла козачество. Поэтому мы должны очень серьезно относиться к тому, что не надо презирать Россию как проект", — сказал экс-глава МИД Украины.

Дипломат добавил, что Украине часто не хватает единства и это затрудняет построение эффективной системы.

"Украинцам всегда не хватает системности и единства. Если посмотреть на украинско-московско-российские отношения, нас всегда разводят на двух темах. Внутренняя разобщенность, попытки элит заигрывать с Москвой, чтобы решать свои внутренние вопросы. И второе, мы прекрасные люди, и героические, и вдохновенные, но с построением эффективной системы у нас есть серьезные проблемы", — подытожил Кулеба.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что большая война России в Украине была неизбежной, а нападение можно было бы оттянуть лишь на несколько месяцев.