Обстріл України 15 січня — Зеленський прокоментував російську атаку на енергетику

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Росія продовжує атакувати газову інфраструктуру та енергетичні обʼєкти в Україні. Вранці 15 січня окупанти запустили понад 40 ракет.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Реакція Зеленського на масований обстріл

Зеленський зазначив, що посеред зими окупанти продовжують завдавати ударів по газових та енергетичних об’єктах, що забезпечують нормальне життя громадян.

"Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей — газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей", — йдеться у повідомленні.

Президент підкреслив, що російська армія вранці випустила понад 40 ракет по українських об'єктах.

"Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи, — додав глава держави.

Український лідер наголосив на необхідності посилення повітряного щита України. За словами Зеленського, на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн" партнери дали обіцянки щодо допомоги, які поки що не виконані в повному обсязі.

"Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати. Ми вдячні всім, хто допомагає нашій державі. Але йдеться не тільки про нашу державу. Саме зараз захистом України зʼясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни — надійно та на довгий час", — підсумував Президент.

Повідомлення Зеленського у Telegram

Нагадаємо, вранці 15 січня росіяни ракетами вдарили по Україні, атакували Львівську область та Прикарпаття. Окупанти били по енергетичній інфраструктурі.

Згодом через російський обстріл в Україні частково ввели аварійні відключення світла.