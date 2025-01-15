Обстрел Украины 15 января — Зеленский прокомментировал российскую атаку на энергетику

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Россия продолжает атаковать газовую инфраструктуру и энергетические объекты в Украине. Утром 15 января оккупанты запустили более 40 ракет.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский отметил, что посреди зимы оккупанты продолжают наносить удары по газовым и энергетическим объектам, обеспечивающим нормальную жизнь граждан.

"Очередной российский массированный удар. Середина зимы, и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей — газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что российская армия утром выпустила более 40 ракет по украинским объектам.

"Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всеми задействованными подразделениями сохраняем работу нашей энергетической системы, — добавил глава государства.

Украинский лидер отметил необходимость усиления воздушного щита Украины. По словам Зеленского, на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" партнеры дали обещания по помощи, которые пока не выполнены в полном объеме.

"Мы говорили и о лицензии на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить. Мы благодарны всем, кто помогает нашему государству. Но речь идет не только о нашем государстве. Именно сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и в целом демократический мир останавливать войны — надежно и на долгое время", — подытожил Президент.

Сообщение Зеленского в Telegram

Напомним, утром 15 января россияне ракетами ударили по Украине, атаковали Львовскую область и Прикарпатье. Оккупанты били по энергетической инфраструктуре.

Впоследствии из-за российского обстрела в Украине частично ввели аварийные отключения света.