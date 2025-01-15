Відключення електроенергії 15 січня — яка причина вимкнень Укренерго

Енергетик виконує роботу. Фото: ДТЕК

В Україні частково ввели аварійні відключення електроенергії. Таке рішення ухвалили через те, що Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці, 15 січня.

Про це повідомила пресслужба Укренерго та міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Відключення світла 15 січня

У зв’язку з черговою масованою ракетною атакою Російської Федерації в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Попередження Укренерго. Фото: скриншот

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що ворог продовжує тероризувати українське населення. Для стабілізації енергосистеми оператор системи передачі вживає превентивні заходи обмеження.

Заява Германа Галущенка. Фото: скриншот

Громадянам рекомендують слідкувати за офіційними повідомленнями та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, СБУ та НАБУ нещодавно викрили корупційну схему щодо розкрадання коштів в Укренерго.

Також стало відомо, скільки платитимуть українці за електроенергію з 1 лютого.