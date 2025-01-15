Отключение электроэнергии 15 января — какая причина отключений Укрэнерго

Энергетик выполняет работу. Фото: ДТЭК

В Украине частично ввели аварийные отключения электроэнергии. Такое решение приняли из-за того, что Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине утром, 15 января.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго и министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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В связи с очередной массированной ракетной атакой Российской Федерации в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Предупреждение Укрэнерго. Фото: скриншот

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что враг продолжает терроризировать украинское население. Для стабилизации энергосистемы оператор системы передачи принимает превентивные меры ограничения.

Заявление Германа Галущенко. Фото: скриншот

Гражданам рекомендуют следить за официальными сообщениями и оставаться в укрытиях.

Напомним, СБУ и НАБУ недавно разоблачили коррупционную схему по хищению средств в Укрэнерго.

Также стало известно сколько будут платить украинцы за электроэнергию с 1 февраля.