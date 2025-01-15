Отключение электроэнергии 15 января — какая причина отключений Укрэнерго

Массированная ракетная атака — в Украине ввели отключения
В Украине частично ввели аварийные отключения электроэнергии. Такое решение приняли из-за того, что Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине утром, 15 января.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго и министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Отключение света 15 января
В связи с очередной массированной ракетной атакой Российской Федерации в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях введены аварийные отключения электроэнергии.
Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что враг продолжает терроризировать украинское население. Для стабилизации энергосистемы оператор системы передачи принимает превентивные меры ограничения.
Гражданам рекомендуют следить за официальными сообщениями и оставаться в укрытиях.
Напомним, СБУ и НАБУ недавно разоблачили коррупционную схему по хищению средств в Укрэнерго.
Также стало известно сколько будут платить украинцы за электроэнергию с 1 февраля.
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