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Кулеба заявил, что критиков Украины нужно сажать за госизмену

8 февраля 2025 18:36
Ольга Антоновская - редактор
Кулеба заявил, что недовольных Украиной нужно сажать за госизмену
Дмитрий Кулеба. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Сейчас в соцсетях много хейта, поскольку высказать свое мнение может каждый. Однако тех, кто говорит, что Украина плохая, нужно сажать в тюрьму.

Об этом заявил Дмитрий Кулеба в интервью Наталье Мосейчук в субботу, 8 февраля.

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По словам Кулебы, он нормально относится к хейтерам, которые высказываются лично о нем. Однако дипломат убежден, что критиков страны нужно "сажать за госизмену".

"Сейчас это очень массово в информационном пространстве присутствует, причем на такие темы, где реально есть вопросы — ТЦК, налоговые законы. Я понимаю, что есть темы, которые общество имеет право поднимать. Но когда разговор начинается с того, что х**овое государство, то я хочу напомнить, что каждый раз, когда у нас нет государства, у нас голодомор, стирание национального ДНК", — отметил Кулеба.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что РФ до сих пор держится на плаву, потому что она создала мощный проект агрессивного и экспансивного государства. По мнению Кулебы, Москва способна адаптироваться и находить необходимые решения.

Также Дмитрий Кулеба высказывался по снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Он отмечал, что это не будет выглядеть "так драматично", как это звучит.

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