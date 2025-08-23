Відео
Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованих територій — відео

Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованих територій — відео

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 13:43
З тимчасово окупованих територій повернули ще трьох українських дітей — відео
Діти, яких повернули з тимчасово окупованих територій. Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

В Україну повернули ще трьох дітей та одну недієздатну особу. Вони перебували на тимчасово окупованій території та в Росії.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в суботу, 23 серпня.

Читайте також:

Ще троє українських дітей — вдома

Як зазначив Лубінець, цього разу додому вдалося повернути трьох дітей віком від 6 до 15 років. Крім того, в Україну змогли повернути 28-річного хлопця, який потребує постійного догляду.

"Серед них — 6-річна дівчинка. Після розлучення батьків у 2022 році мати перешкоджала її спілкуванню з батьком. Згодом вона виїхала за межі України та зникла, а пізніше стало відомо, що дитина перебуває в Росії. У травні 2025 року мати померла. Після повернення в Україну дитина житиме з батьком", — повідомив Лубінець.

Ще трьох дітей повернули з ТОТ
Українців, яких повернули додому. Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Він додав, що повернути українців вдалося завдяки реалізації плану дій Президента України Bring KidsBack UA за сприяння Катару. Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому вернули 1564 дитини з ТОТ України та РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з окупації повернули ще чотирьох українських дітей. Серед них — дівчина, яка вперто носила до російської школи вишиванку.

Також ми розповідали про те, що в Україну з ТОТ повернули підлітка. Хлопець більшу частину життя провів в окупації.

діти Дмитро Лубінець окупація війна в Україні ТОТ
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
