Главная Новости дня Еще троих детей вернули с оккупированных территорий — видео

Еще троих детей вернули с оккупированных территорий — видео

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 13:43
С временно оккупированных территорий вернули еще трех украинских детей — видео
Дети, которых вернули с временно оккупированных территорий. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

В Украину вернули еще троих детей и одного недееспособного человека. Они находились на временно оккупированной территории и в России.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 23 августа.

Еще трое украинских детей — дома

Как отметил Лубинец, на этот раз домой удалось вернуть трех детей в возрасте от 6 до 15 лет. Кроме того, в Украину смогли вернуть 28-летнего парня, который нуждается в постоянном уходе.

"Среди них — 6-летняя девочка. После развода родителей в 2022 году мать препятствовала ее общению с отцом. Впоследствии она выехала за пределы Украины и исчезла, а позже стало известно, что ребенок находится в России. В мае 2025 года мать умерла. После возвращения в Украину ребенок будет жить с отцом", — сообщил Лубинец.

Ще трьох дітей повернули з ТОТ
Украинцев, которых вернули домой. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Он добавил, что вернуть украинцев удалось благодаря реализации плана действий Президента Украины Bring KidsBack UA при содействии Катара. Всего с начала полномасштабного вторжения домой вернули 1564 ребенка с ВОТ Украины и РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что из оккупации вернули еще четырех украинских детей. Среди них — девушка, которая упорно носила в российскую школу вышиванку.

Также мы рассказывали о том, что в Украину с ВОТ вернули подростка. Парень большую часть жизни провел в оккупации.

дети Дмитрий Лубинец оккупация война в Украине ВОТ
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
