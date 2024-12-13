Хлопчик тримає маму за руку. Фото: АрміяInform

Ще одну дитину повернули з окупації на територію України. Це вдалося завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна у четвер, 12 грудня.

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Ще одну дитину повернули в Україну

Як зазначила Зарівна, Дмитро разом з мамою та бабусею зустрів початок повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях. Сім'я не змогла евакуюватися вчасно через хворобу бабусі.

"Завдяки злагодженій роботі партнерів Bring Kids Back UA хлопця вдалось евакуювати в Україну, де він зустрів родину, яка забезпечить йому подальшу підтримку. Мама дитини була змушена залишитися на тимчасово окупованій території, аби доглядати хвору бабусю", — зазначила Зарівна.

Повідомлення про повернення дитини на територію України. Фото: скриншот

Наразі Дмитро перебуває у безпеці. Хлопчик уже почав будувати плани на майбутнє та мріє про зустріч із друзями.

Нагадаємо, радник з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомила про повернення ще шести українських дітей з ТОТ. Їх вдалося вивезти з окупації у рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

В Росію за офіційною статисткою депортували близько 20 тисяч українських дітей. Це лише та кількість, чиї дані вдалося ідентифікувати та верифікувати.