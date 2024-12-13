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Еще одного ребенка вернули из оккупации на территорию Украины

13 декабря 2024 20:44
Ольга Антоновская - редактор
Вернули в Украину — еще одного ребенка спасли из оккупации
Мальчик, держит маму за руку. Фото: АрмияInform
Ольга Антоновская - редактор

Еще одного ребенка вернули из оккупации на территорию Украины. Это удалось благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщила советница руководителя Офиса Президента Дарья Заровна в четверг, 12 декабря.

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Как отметила Заровна, Дмитрий вместе с мамой и бабушкой встретил начало полномасштабного вторжения на временно оккупированных территориях. Семья не смогла эвакуироваться вовремя из-за болезни бабушки.

"Благодаря слаженной работе партнеров Bring Kids Back UA парня удалось эвакуировать в Украину, где он встретил семью, которая обеспечит ему дальнейшую поддержку. Мама ребенка была вынуждена остаться на временно оккупированной территории, чтобы ухаживать за больной бабушкой", — отметила Заровна.

Возвращение ребенка с ВТО
Уведомление о возвращении ребенка на территорию Украины. Фото: скриншот

В настоящее время Дмитрий находится в безопасности. Мальчик уже начал строить планы на будущее и мечтает о встрече с друзьями.

Напомним, советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заровна сообщила о возвращении еще шести украинских детей из ВТО. Их удалось вывезти из оккупации в рамках президентской инициативы "Bring Kids Back UA".

В Россию по официальной статистке депортировали около 20 тысяч украинских детей. Это только количество, чьи данные удалось идентифицировать и верифицировать.

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