Вернули в Украину — еще одного ребенка спасли из оккупации

Еще одного ребенка вернули из оккупации на территорию Украины
Еще одного ребенка вернули из оккупации на территорию Украины. Это удалось благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA.
Об этом сообщила советница руководителя Офиса Президента Дарья Заровна в четверг, 12 декабря.
Еще одного ребенка вернули в Украину
Как отметила Заровна, Дмитрий вместе с мамой и бабушкой встретил начало полномасштабного вторжения на временно оккупированных территориях. Семья не смогла эвакуироваться вовремя из-за болезни бабушки.
"Благодаря слаженной работе партнеров Bring Kids Back UA парня удалось эвакуировать в Украину, где он встретил семью, которая обеспечит ему дальнейшую поддержку. Мама ребенка была вынуждена остаться на временно оккупированной территории, чтобы ухаживать за больной бабушкой", — отметила Заровна.
В настоящее время Дмитрий находится в безопасности. Мальчик уже начал строить планы на будущее и мечтает о встрече с друзьями.
Напомним, советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заровна сообщила о возвращении еще шести украинских детей из ВТО. Их удалось вывезти из оккупации в рамках президентской инициативы "Bring Kids Back UA".
В Россию по официальной статистке депортировали около 20 тысяч украинских детей. Это только количество, чьи данные удалось идентифицировать и верифицировать.
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