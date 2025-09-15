Відео
Ще одна категорія школярів складатиме ЗНО з 2027 року

Ще одна категорія школярів складатиме ЗНО з 2027 року

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 18:16
ЗНО для 4 класів — школярі знову складатимуть іспит
Школярі складають іспит. Ілюстративне фото: freepik

Учні четвертих класів знову складатимуть іспити. Тестування відновлять з 2027 року.

Про це повідомив засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud Олександр Кондратюк в ефірі День.LIVE 15 вересня. 

Читайте також:

Іспити в четвертих класів

Кондратюк розповів, що ЗНО повернеться для четвертих класів у новому форматі з більшим навантаженням на учнів. 

Він пояснив суть оновленого формату тестування, який хочуть запровадити для школярів з 2027 року. За його словами, частину іспитів планують проводити поза школами, через Український центр оцінювання якості освіти, який також організовує НМТ.

"Скоріше всього будуть більш заплутані, більш інтуїтивні запитання, можливо, в обмежений час, які перевіряють глибоке розуміння предмета, а не лишень зазубрені, вирвані з контексту факти", — сказав засновник компанії Setstud.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко розповіла, скільки дітей навчаються дистанційно. Цьогоріч очно навчатиметься на 103 тисячі більше школярів, ніж минулого року. 

Водночас в МОН назвали, яких вчителів зараз найбільше бракує в Україні. Проте проблема не в кількості, а в якості й профільності кадрів.

ЗНО діти навчання школярі школа
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
