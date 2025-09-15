ЗНО для 4 класів — школярі знову складатимуть іспит

Школярі складають іспит. Ілюстративне фото: freepik

Учні четвертих класів знову складатимуть іспити. Тестування відновлять з 2027 року.

Про це повідомив засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud Олександр Кондратюк в ефірі День.LIVE 15 вересня.

Іспити в четвертих класів

Кондратюк розповів, що ЗНО повернеться для четвертих класів у новому форматі з більшим навантаженням на учнів.

Він пояснив суть оновленого формату тестування, який хочуть запровадити для школярів з 2027 року. За його словами, частину іспитів планують проводити поза школами, через Український центр оцінювання якості освіти, який також організовує НМТ.

"Скоріше всього будуть більш заплутані, більш інтуїтивні запитання, можливо, в обмежений час, які перевіряють глибоке розуміння предмета, а не лишень зазубрені, вирвані з контексту факти", — сказав засновник компанії Setstud.

