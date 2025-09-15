ВНО для 4 классов — школьники снова будут сдавать экзамен

Школьники сдают экзамен. Иллюстративное фото: freepik

Ученики четвертых классов снова будут сдавать экзамены. Тестирование возобновят с 2027 года.

Об этом сообщил основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud Александр Кондратюк в эфире День.LIVE 15 сентября.

Экзамены в четвертых классах

Кондратюк рассказал, что ВНО вернется для четвертых классов в новом формате с большей нагрузкой на учеников.

Он объяснил суть обновленного формата тестирования, который хотят ввести для школьников с 2027 года. По его словам, часть экзаменов планируют проводить вне школ, через Украинский центр оценивания качества образования, который также организует НМТ.

"Скорее всего будут более запутанные, более интуитивные вопросы, возможно, в ограниченное время, которые проверяют глубокое понимание предмета, а не только зазубренные, вырванные из контекста факты", — сказал основатель компании Setstud.

Напомним, ранее Юлия Свириденко рассказала, сколько детей учатся дистанционно. В этом году очно будет учиться на 103 тысячи больше школьников, чем в прошлом году.

В то же время в МОН назвали, каких учителей сейчас больше всего не хватает в Украине. Однако проблема не в количестве, а в качестве и профильности кадров.