Головна Новини дня Ще один фігурант справи "Мідас" вийшов під заставу — що відомо

Ще один фігурант справи "Мідас" вийшов під заставу — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 23:21
Ігор Фурсенко залишив СІЗО під заставу
Ігор Фурсенко. Фото: Суспільне

За фігуранта скандальної справи "Мідас" Ігоря Фурсенка внесли заставу. Її розмір становив 95 мільйонів гривень.

Про це повідомив його адвокат Петро Бойко у коментарі Суспільному.

Ігор Фурсенко залишив СІЗО під заставу

Після цього Фурсенко зобов’язаний носити електронний браслет і здати паспорти. Адвокат відмовився коментувати, хто саме вніс кошти.

Журналісти програми "Схеми" з’ясували, що заставу ще 24 листопада сплатила приватна компанія "Варус Сінерджі". Статутний капітал цієї фірми становить всього 100 тисяч гривень, а основний вид діяльності — "оптова торгівля деревиною".

Раніше ми інформували, що заступник прокурора САП спростував інформацію, що його звільнили через злив інформації щодо розслідувань у межах справи "Мідас".

Також стало відомо, хто з фігурантів вже отримав офіційні підозри від НАБУ у межах операції "Мідас".

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
