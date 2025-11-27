Видео
Еще один фигурант дела "Мидас" вышел под залог — что известно

Еще один фигурант дела "Мидас" вышел под залог — что известно

Дата публикации 27 ноября 2025 23:21
Игорь Фурсенко покинул СИЗО под залог
Игорь Фурсенко. Фото: Суспільне

За фигуранта скандального дела "Мидас" Игоря Фурсенко внесли залог. Его размер составил 95 миллионов гривен.

Об этом сообщил его адвокат Петр Бойко в комментарии Суспільному.

Читайте также:
Ще один фігурант справи "Мідас" вийшов під заставу - що відомо - фото 1
Пост Суспільного. Фото: скриншот

Игорь Фурсенко покинул СИЗО под залог

После этого Фурсенко обязан носить электронный браслет и сдать паспорта. Адвокат отказался комментировать, кто именно внес средства.

Журналисты программы "Схемы" выяснили, что залог еще 24 ноября оплатила частная компания "Варус Синерджи". Уставный капитал этой фирмы составляет всего 100 тысяч гривен, а основной вид деятельности — "оптовая торговля древесиной".

Ранее мы информировали, что заместитель прокурора САП опроверг информацию, что его уволили из-за слива информации о расследованиях в рамках дела "Мидас".

Также стало известно, кто из фигурантов уже получил официальные подозрения от НАБУ в рамках операции "Мидас".

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
