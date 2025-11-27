Игорь Фурсенко. Фото: Суспільне

За фигуранта скандального дела "Мидас" Игоря Фурсенко внесли залог. Его размер составил 95 миллионов гривен.

Об этом сообщил его адвокат Петр Бойко в комментарии Суспільному.

Пост Суспільного. Фото: скриншот

Игорь Фурсенко покинул СИЗО под залог

После этого Фурсенко обязан носить электронный браслет и сдать паспорта. Адвокат отказался комментировать, кто именно внес средства.

Журналисты программы "Схемы" выяснили, что залог еще 24 ноября оплатила частная компания "Варус Синерджи". Уставный капитал этой фирмы составляет всего 100 тысяч гривен, а основной вид деятельности — "оптовая торговля древесиной".

