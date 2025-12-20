Посол США при НАТО Вітакер пояснив, що Україна може продовжити воювати й у 2026 році

Посол США при НАТО Метью Вітакер. Фото: Метью Вітакер/X

Україна повинна мати ресурс, щоб давати відсіч окупантам РФ і у 2026 році. Саме тому європейці погодили рекордний кредит у 105 мільярдів.

Про це прямо заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News.

Чи справді Росія готова зупинитися? Відповідь може з'явитися вже цими вихідними. Вітакер прокоментував перспективи завершення конфлікту.

"Ми збираємося дізнатися про це цього вікенду. Побачимо, що буде в результаті цих зустрічей у Маямі", — зазначив посол.

Проте надії на дипломатію не мають скасовувати підготовку до оборони. Захід це розуміє і діє прагматично.

Вітакер пояснив логіку фінансових рішень партнерів. Європейський Союз схвалив кредит на суму 105 мільярдів доларів не просто так. Ці гроші — це страховка. Їхнє завдання — профінансувати українську армію, якщо доведеться битися протягом усього 2026 року.

Зброя і захист

Посадовець також наголосив на важливості американського озброєння. За його словами, те, що союзники купують для Києва у США, неможливо придбати більше ніде — це унікальні технології.

Вашингтон тримає баланс. З одного боку, США прагнуть фіналу війни. З іншого — головною умовою залишається спроможність України себе захистити за будь-якого сценарію.

Нагадаємо, у США завершились переговори щодо війни в Україні за участю ЄС. Це черговий раунд консультацій між Україною та США, до якого долучились європейські держави.

Тепер у вихідні 20 і 21 грудня представники Білого дому проведуть зустріч із російською стороною.