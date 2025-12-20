У США завершились переговори між Україною та ЄС — що відомо за слів Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони України

У Сполучених Штатах завершились переговори щодо війни в Україні за участю ЄС. Це черговий раунд консультацій між Україною та США, до якого долучились європейські держави.

Про це у Телеграм повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Що відомо на цей момент

Повідомлення Рустема Умєрова про переговори у США. Фото: Скриншот

За словами Умєрова, відразу після закінчення зустрічі у Маямі він зв'язався з українським президентом Володимиром Зеленським. Чиновник проінформував президента України про результати зустрічі.

Також Умєров зазначив, що сторони домовились про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом.

Нагадаємо, стало відомо, що Зеленський відповів, чи є фінальний варіант угоди. За його словами, є документ, який США обговорюють з Україною та з Росією.

А у вихідні 20 і 21 грудня представники Білого дому проведуть зустріч із російською стороною.