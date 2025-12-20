В США завершились переговоры между Украиной и ЕС — что известно по словам Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны Украины

В Соединенных Штатах завершились переговоры по войне в Украине с участием ЕС. Это очередной раунд консультаций между Украиной и США, к которому присоединились европейские государства.

Об этом в Телеграм сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Что известно на данный момент

Сообщение Рустема Умерова о переговорах в США. Фото: Скриншот

По словам Умерова, сразу после окончания встречи в Майами он связался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Чиновник проинформировал президента Украины о результатах встречи.

Также Умеров отметил, что стороны договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.

Напомним, стало известно, что Зеленский ответил, есть ли финальный вариант соглашения. По его словам, есть документ, который США обсуждают с Украиной и с Россией.

А в выходные 20 и 21 декабря представители Белого дома проведут встречу с российской стороной.