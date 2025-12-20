В США завершились переговоры между Украиной и ЕС — что известно по словам Умерова

Встреча между Украиной, США и ЕС завершилась — что заявил Умеров
В Соединенных Штатах завершились переговоры по войне в Украине с участием ЕС. Это очередной раунд консультаций между Украиной и США, к которому присоединились европейские государства.
Об этом в Телеграм сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Что известно на данный момент
По словам Умерова, сразу после окончания встречи в Майами он связался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Чиновник проинформировал президента Украины о результатах встречи.
Также Умеров отметил, что стороны договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.
Напомним, стало известно, что Зеленский ответил, есть ли финальный вариант соглашения. По его словам, есть документ, который США обсуждают с Украиной и с Россией.
А в выходные 20 и 21 декабря представители Белого дома проведут встречу с российской стороной.
