Україна
Встреча между Украиной, США и ЕС завершилась — что заявил Умеров

Встреча между Украиной, США и ЕС завершилась — что заявил Умеров

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 00:02
В США завершились переговоры между Украиной и ЕС — что известно по словам Умерова
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны Украины

В Соединенных Штатах завершились переговоры по войне в Украине с участием ЕС. Это очередной раунд консультаций между Украиной и США, к которому присоединились европейские государства.

Об этом в Телеграм сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Что известно на данный момент

Встреча между Украиной, США и ЕС завершилась — что заявил Умеров - фото 1
Сообщение Рустема Умерова о переговорах в США. Фото: Скриншот

По словам Умерова, сразу после окончания встречи в Майами он связался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Чиновник проинформировал президента Украины о результатах встречи.

Также Умеров отметил, что стороны договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.

Напомним, стало известно, что Зеленский ответил, есть ли финальный вариант соглашения. По его словам, есть документ, который США обсуждают с Украиной и с Россией.

А в выходные 20 и 21 декабря представители Белого дома проведут встречу с российской стороной.

