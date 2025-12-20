Посол США при НАТО Уитакер объяснил, что Украина может продолжить воевать и в 2026 году

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Фото: Мэтью Уитакер/X

Украина должна иметь ресурс, чтобы давать отпор оккупантам РФ и в 2026 году. Именно поэтому европейцы согласовали рекордный кредит в 105 миллиардов.

Об этом прямо заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

Реклама

Читайте также:

Интрига в Майами

Действительно ли Россия готова остановиться? Ответ может появиться уже в эти выходные. Уитакер прокомментировал перспективы завершения конфликта.

"Мы собираемся узнать об этом в этот уикенд. Посмотрим, что будет в результате этих встреч в Майами", — отметил посол.

Однако надежды на дипломатию не должны отменять подготовку к обороне. Запад это понимает и действует прагматично.

Уитакер объяснил логику финансовых решений партнеров. Европейский Союз одобрил кредит на сумму 105 миллиардов долларов не просто так. Эти деньги — это страховка. Их задача — профинансировать украинскую армию, если придется сражаться в течение всего 2026 года.

Оружие и защита

Чиновник также отметил важность американского вооружения. По его словам, то, что союзники покупают для Киева в США, невозможно приобрести больше нигде — это уникальные технологии.

Вашингтон держит баланс. С одной стороны, США стремятся к финалу войны. С другой — главным условием остается способность Украины себя защитить при любом сценарии.

Напомним, в США завершились переговоры по войне в Украине с участием ЕС. Это очередной раунд консультаций между Украиной и США, к которому присоединились европейские государства.

Теперь в выходные 20 и 21 декабря представители Белого дома проведут встречу с российской стороной.