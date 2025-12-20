Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Еще не конец — США предупредили, на сколько затянется война с РФ

Еще не конец — США предупредили, на сколько затянется война с РФ

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 02:26
Посол США при НАТО Уитакер объяснил, что Украина может продолжить воевать и в 2026 году
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Фото: Мэтью Уитакер/X

Украина должна иметь ресурс, чтобы давать отпор оккупантам РФ и в 2026 году. Именно поэтому европейцы согласовали рекордный кредит в 105 миллиардов.

Об этом прямо заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

Реклама
Читайте также:

Интрига в Майами

Действительно ли Россия готова остановиться? Ответ может появиться уже в эти выходные. Уитакер прокомментировал перспективы завершения конфликта.

"Мы собираемся узнать об этом в этот уикенд. Посмотрим, что будет в результате этих встреч в Майами", — отметил посол.

Однако надежды на дипломатию не должны отменять подготовку к обороне. Запад это понимает и действует прагматично.

Уитакер объяснил логику финансовых решений партнеров. Европейский Союз одобрил кредит на сумму 105 миллиардов долларов не просто так. Эти деньги — это страховка. Их задача — профинансировать украинскую армию, если придется сражаться в течение всего 2026 года.

Оружие и защита

Чиновник также отметил важность американского вооружения. По его словам, то, что союзники покупают для Киева в США, невозможно приобрести больше нигде — это уникальные технологии.

Вашингтон держит баланс. С одной стороны, США стремятся к финалу войны. С другой — главным условием остается способность Украины себя защитить при любом сценарии.

Напомним, в США завершились переговоры по войне в Украине с участием ЕС. Это очередной раунд консультаций между Украиной и США, к которому присоединились европейские государства.

Теперь в выходные 20 и 21 декабря представители Белого дома проведут встречу с российской стороной.

Европейский союз США НАТО военная помощь война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации