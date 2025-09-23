Відео
Головна Новини дня Ще чотири країни визнали Палестину державою — які саме

Ще чотири країни визнали Палестину державою — які саме

Дата публікації: 23 вересня 2025 01:42
Мальта, Люксембург, Бельгія та Монако стали черговими країнами, що визнали Палестину державою
Засідання Генеральної асамблеї ООН. Фото: Reuters

На засіданні Генеральної асамблеї ООН ще чотири країни, після Франції, оголосили, що визнають Палестину як державу. Таким чином Палестину вважають державою вже дев'ять країн.

Про це інформує Reuters.

Хто ще визнав Палестину

Під час засідання ООН своє рішення визнати Палестину оголосили Монако, Люксембург, Бельгія та Мальта. 

Відповідну заяву від Монако зробив князь Альбер II. Люк Фріден, прем'єр-міністр Люксембургу, сказав: "Рідко коли перспектива рішення про створення двох держав здавалася такою віддаленою, як сьогодні. І все ж ніколи міжнародна воля до його досягнення не була такою єдиною. Коли сумніви зростають, ми повинні дивитися їм у вічі з упевненістю надії. Саме тому я урочисто заявляю, що станом на сьогодні Люксембург офіційно визнає державу Палестина". 

"Мені також відома думка, що визнання Держави Палестина якимось чином рівнозначне перемозі для ХАМАС. Однак рішення про створення двох держав — це найгірший можливий результат для ХАМАС. Це не те, чого вони хочуть. Вони хочуть, щоб Ізраїль був стертий з карти світу", — сказав прем’єр-міністр Мальти Роберт Абела.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив: "Бельгія сьогодні подає світові потужний політичний та дипломатичний сигнал, приєднуючись до групи країн, які оголошують про визнання держави Палестина. Бельгія перейде до юридичного визнання Держави Палестина, як тільки будуть звільнені всі заручники та всі терористичні організації, такі як ХАМАС, будуть усунені від управління Палестиною".

Нагадаємо, напередодні початку засідання Генасамблеї президент Франції Макрон оголосив про офіційне визнання Палестини. Він підкреслив, що Франція прагне до мирного та безпечного співіснування Ізраїлю і Палестини.

Тим часом Ізраїль різко висловився проти рішення країн визнати Палестину. У МЗС Ізраїля заявили, що таке рішення підриває перспективи мирного врегулювання та "винагороджує терор".

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
